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深入高雄藍營板塊 賴瑞隆今成立美濃區後援會
選戰倒數48天，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今（11）日上午成立美濃區後援會暨市議員候選人林慧欣聯合競選總部，後援會由美濃區農會總幹事鍾清輝擔任會長。賴瑞隆說，他身為客家女婿，會努力推動東高雄建設。
賴瑞隆美濃區後援會由美濃區農會總幹事鍾清輝擔任會長。高雄市信賴之友會總會長莊維周、前內政部長余政憲，議長康裕成、市議員何權峰、邱俊憲、黃文志、郭建盟、簡煥宗、陳慧文、張勝富、黃文益、李雅慧、黃彥毓也到場力挺，展現大團結。
賴瑞隆表示，未來他將整合榮總、義大及旗山醫院醫療資源，結合行動醫療車、遠距醫療，完善長輩照護網；加強青農青創輔導、拓展農產通路，串連客家與原民特色，將東高雄地方品牌推向國際，促進青年返鄉、產業升級。
41歲林慧欣曾經是國小客語教師，為立委邱議瑩子弟兵，本屆市議員以不到2000票差距落敗，為第一選區（大旗美地區）落選頭，此次捲土重來，獲得立委邱議瑩、李柏毅、許智傑、李昆澤等人力挺。
林慧欣說，過去她擔任教師時，看見許多孩子充滿潛力，卻受到資源差距限制，希望自己成為改變家鄉的力量，並提出「六星政見」，為孩子、青年與長輩爭取更好的照顧。
她回憶首次參選時，父親開著宣傳車陪她跑遍大旗美，父親離世前仍勉勵她繼續做對的事、勇敢向前，她將帶著這份叮嚀，與賴瑞隆攜手拚出旗美新未來。
立委邱議瑩表示，自己與賴瑞隆有共同的理念及好交情，相信未來能攜手推動地方建設、發揚大旗美的美，與全體市民共同促成高雄進步。
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