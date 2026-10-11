蔣萬安回擊「死貓戰術」刻意渲染 沈伯洋：可具體說造謠了哪些？

選戰倒數48天，民進黨北市長參選人沈伯洋昨指蔣萬安團隊以「死貓戰術」轉移市政檢驗的焦點。蔣萬安今以近年北市府的政策反擊，「是誰刻意渲染、造謠？」沈伯洋下午出席議員競總成立受訪再回擊，蔣萬安可以具體說造謠了哪些，蔣的政見就是那幾句話，更想問樹木、營養午餐到兒虐何時解決，這是市民的疑問。

蔣萬安今受訪表示，北市近前從輝達、大巨蛋、公館圓環、營養午餐政策，來反擊民進黨。他說，市府一直在不斷加速推動各項的市政，提出政績、相關政見，但對手卻不斷阻撓，甚至不斷造謠，來刻意地來阻止台北市往前邁進的腳步，「是誰刻意渲染、造謠？」

沈伯洋下午回應，蔣萬安可以具體說他們在造謠什麼，然後造謠蔣萬安什麼事情，不然的話，蔣萬安的政見就是那幾句話。團隊沒有阻撓蔣萬安講這些話，但更想問的是，樹的問題、營養午餐、兒虐問題等什麼時候解決，這跟造謠沒有關係，是市民的疑問。