宜蘭選情冷！民調高達4成不表態 吳宗憲憂：人民對選舉大罷免累了

宜蘭這次選舉民調的不表態比例偏高，國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲上節目受訪表示，根據他們做的內參民調，距選舉投票不到50天，仍有高達4成受訪民眾不表態，跟往年選舉氛圍不太一樣，分析選情冷的理由很多，其中當然是人民累了，2024總統立委選舉、2025又搞大罷免，一次次撕裂台灣，人民厭倦這樣的生活。

吳宗憲接受TVBS網路政論節目在國民開小會主持人謝曜州訪問時提到選舉民調，吳宗憲說，上次台北市長選舉，當時山水公司做的民調陳時中還贏蔣萬安，但後來投票出來結果是輸十幾趴，民調雖然可做參考，從大罷免開始看到很多縣市操作民調變成選舉工具，因為它可以操作「西瓜效應」。

吳宗憲提到宜蘭民調不投票率高，距選舉投票剩不到50天，很驚訝他們做出來的民調不投票率高達四成，一路以來所做的調查不投票率都偏高，這跟往年的選舉都不一樣，所以擔心這次選舉真的很冷，有可能一次次的選舉又搞大罷免，很多選民厭倦。

國民黨立法院黨團接連踢爆民進黨林國漳在三個國營事業擔任監察人與獨董，年領百萬元酬薪；日前又揭露林國漳「台上高喊抗中保台，台下卻大賺紅錢」，擔任與中國大陸有生意往來的艾特先進半導體公司監察人，去年6月宣布參選縣長前才辭去監察人職務。

吳宗憲說，民進黨立委與對手陣營也罵了他一堆，其實重點在於有人質疑就告訴大家是什麼事情，可是對手就一直閃躲，被質疑擔任3間國營事業公股、與新潮流裙帶關係及肥貓等回應是「我有資格啊！」其實很多人都有資格，這不是答案，為什麼接連3家公司都是你？為什麼跟著新潮流，就會把位置留給你？大家指的是這點。

吳宗憲表示，對手陣營現在說「不排除蒐證提告」，尊重每個人都有訴訟權，但對手被質疑的這些都是事實，你要告人家什麼？公眾人物面對檢驗，應該告訴大家真相。