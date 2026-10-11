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花蓮市長魏嘉彥無黨籍拚連任 父魏東河、兄魏嘉賢披彩帶力挺

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市長魏嘉彥（右）獲國民黨同意報准以無黨籍競選連任，今天成立競選總部，由父親魏東河（中）及胞兄、無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢（左）披掛彩帶力挺。記者王思慧／攝影
花蓮市長魏嘉彥（右）獲國民黨同意報准以無黨籍競選連任，今天成立競選總部，由父親魏東河（中）及胞兄、無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢（左）披掛彩帶力挺。記者王思慧／攝影

花蓮市長魏嘉彥獲國民黨同意報准以無黨籍競選連任，今天成立競選總部，由父親魏東河及胞兄、無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢披掛彩帶力挺。魏嘉彥表示，不希望選戰充斥政治口水與對立，盼延續市政建設，並爭取興建全民運動館，打造健康城市。

2026九合一選舉

魏嘉彥因胞兄魏嘉賢跨黨派角逐花蓮縣長，未獲國民黨花蓮縣黨部提名參選連任，改以無黨籍身分投入市長選戰。今天競選總部成立，吸引多名泛藍民意代表、市民代表、基層里長及民眾到場支持，肯定他過去4年的施政表現，現場約有2、300人。

魏嘉賢到場替胞弟站台表示，花蓮近年接連受到天災衝擊，地方已經沒有本錢再陷入內耗與對立，魏嘉彥或許曾經遭到打壓、受過委屈，但「沒人疼、自己拚」，相信他一定能拚出屬於自己的花蓮與未來，帶領城市持續向前。

魏嘉彥表示，4年前首次參選市長時，內心既激動又忐忑，不確定自己能否勝任，如今獲得市民再次支持，代表過去4年努力獲得肯定，感謝市民給予服務機會，未來將持續向中央及各界爭取建設經費，除了落實「路平、溝通、燈亮」等民生政策，也會積極爭取興建花蓮市全民運動館，提供不同年齡層市民更完善的運動與休憩空間。

談到競選主視覺，魏嘉彥指出，此次以「深耕鄉土、攜手向前」為主軸，呈現持續扎根地方、推動城市發展的決心，視覺設計將全體市民作為堅實後盾，他也承諾，若順利連任，將成為市民的後盾，推動各項市政計畫。

不過，魏嘉彥任內積極增設人行道，雖獲部分民眾肯定，卻也因工程壓縮停車空間，引發店家及民眾反彈。魏嘉彥坦言「自己確實做得不夠好」，承諾未來推動行人友善空間前，會先盤點周邊停車需求，尋找並補足替代停車空間後再施工，兼顧行人安全與民眾停車需求。

此外，民眾黨花蓮市長參選人戴于文預計20日舉辦競選總部開幕茶會，民眾黨創黨主席柯文哲可能出席，相關細節仍由競選團隊討論中。

花蓮市長魏嘉彥（前排左五）今天成立競選總部，胞兄、無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢（前排左六）與支持者力挺。記者王思慧／攝影
花蓮市長魏嘉彥（前排左五）今天成立競選總部，胞兄、無黨籍花蓮縣長參選人魏嘉賢（前排左六）與支持者力挺。記者王思慧／攝影

魏嘉彥 無黨籍 魏嘉賢 2026九合一選舉 花蓮縣選舉

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