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黃世杰批桃捷綠線缺配套 桃市府反擊「前朝零進度」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰今批評桃園捷運綠線拚分段通車，市府卻未提出完整交通接駁配套。桃園市新聞處長羅楚東下午反擊，綠線北機廠前朝工程進度是零。聯合報系資料照
民進黨桃園市長參選人黃世杰今批評桃園捷運綠線拚分段通車，市府卻未提出完整交通接駁配套。桃園市新聞處長羅楚東下午反擊，綠線北機廠前朝工程進度是零。聯合報系資料照

民進黨桃園市長參選人黃世杰今批評桃園捷運綠線拚分段通車，市府卻未提出完整交通接駁配套。桃園市新聞處長羅楚東下午反擊，綠線北機廠前朝工程進度是零，市長張善政上任後逐一解決問題，如今工程朝今年底北段通車目標推進，黃世杰卻在成果逐漸展現時批評市府，根本是「困難留給別人解決，成果拿來當選舉話題。」

2026九合一選舉

黃世杰今天參加桃園市議員許清順聯合競選總部成立造勢大會時表示，綠線通車將改變蘆竹交通型態，但目前尚未看到完整接駁計畫，市府應同步規畫停車、轉運、公車及YouBike等配套，並重新盤點公車路線，建立幹線、生活圈及城鄉末端接駁三級路網。

羅楚東表示，黃世杰在蘆竹談捷運綠線，卻忽略綠線重要的北機廠就在蘆竹；張善政上任接手時，北機廠仍是一片荒蕪，工程進度是零，甚至連設計圖都沒有，依照原訂計畫需要8年才能完工。

羅楚東指出，市府團隊後續克服工程困難，在張善政第一任內提前完成行控中心、測試軌道等關鍵設施，讓20列捷運列車得以全數進駐並展開動態測試，目前持續朝今年底北段通車目標推進。

羅楚東表示，黃世杰過去擔任立委、進入中央任職期間，對桃園面臨的捷運工程困難沒有具體貢獻，如今市府逐一處理工程問題，黃卻在此時批評市政，質疑是把成果拿來當作選舉話題。

羅楚東說，黃世杰批評綠線缺乏交通配套，但其提出的部分主張，市府已經著手推動，黃只是將市府正在做的事情換個說法，「只出嘴、不出力」，為選舉唱衰市政，令人遺憾。

黃世杰 桃捷 張善政 2026九合一選舉 桃園市選舉

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