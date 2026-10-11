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高雄市長選舉大辯論可望成局 賴瑞隆：高雄能相信台北也可以
國民黨高雄市長參選人柯志恩、民進黨參選人賴瑞隆均同意參加電視辯論會，首場將由中天、民視及公視共同舉辦，賴瑞隆今下午受訪時指希望辯論盡快舉辦，成為六都首場，也呼籲台北市長蔣萬安勇敢跟沈伯洋辯論，讓大家看到首都市長該有的格局。
高雄市長選舉辯論可望成局，賴瑞隆今公開感謝民視、中天與公視促成六都市長大辯論第一場，賴瑞隆說，希望透過辯論過程闡述參選人對市政未來願景與政策方向，也跟市民做詳細報告。
賴瑞隆指出，辯論是民主選舉重要過程，透過辯論說明願景，讓市民了解未來方面並做成選擇，他對市政願景相當清晰，會讓市民做出最好選擇。
賴瑞隆也像台北市長蔣萬安喊話，「高雄能，相信台北也可以」要蔣萬安勇敢接受沈伯洋辯論邀約，讓大家看到首都市長該有的格局。
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