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舉杜拜有世界級的購物節 江啟臣：未來最夠力旗艦級購物節在台中

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣（中）今替民眾黨台中市議員參選人江和樹（右）輔選站台。記者黃寅／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣（中）今替民眾黨台中市議員參選人江和樹（右）輔選站台。記者黃寅／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣今替民眾黨台中市議員參選人江和樹輔選站台時，公開對是否續辦台中購物節表態。他表示，未來會結合國際會展中心、買一台工具機也算是購物，如果把他們也拉進來抽獎不是也更好嗎？大家可以看看杜拜有世界級的購物節，創造了多少效益，未來就是要打造屬於台中的旗艦級購物節。

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台中購物節是否續辦，近日在市議會成話題，綠營市議員認為不應該續辦，盧市長則把續不續辦交給下屆市長決定。

江啟臣說，盧秀燕做得好的不只延續，還要加碼、擴大、創新。還沒有做的，我們就規畫來做，還來不及做的，他會接起來做。就好像捷運橘線還沒有動工，未來就想辦法來動工，藍線已經開工就盡力想辦法8年來把它完工，這個就是他要做的。

江啟臣說，購物節帶動的不只是台中，還有周邊中彰投的繁榮。一開始效益也許只有數十億，但是去年整個成交額已經4百多億，產生的效益還要乘以兩倍，所以專家說台中購物節去年創造7百多億的產值，這麼好的活動是政府只編了3億多，如果說3投入可以創造7百億以上的效益，為什麼不做？不只要做，而且還要想辦法加值、加碼擴大。

他說，國際會展中心是我們的店面，今年52個禮拜全部都客滿，它半年就帶來了2百萬以上的參觀人潮，那些人也可以拉來大里、太平和霧峰消費。人來了就會有交通、餐飲消費。當然，他購物在會展中心，就算是買一台機器買一台工具機也算是購物，如果把他們也拉進來抽獎不是也更好嗎？

所以，會展效應加上購物節，這就是他提出旗艦級的購物節，未來就會在台中，成為未來最夠力的購物節就在台中。杜拜有世界級的購物節，創造了多少效益。台中我們就要打造這樣旗艦的城市，我們連購物節都要做到旗艦級。

江啟臣授給江和樹戰旗，預祝其連任之路旗開得勝。江和樹則高喊二人是「江江好」（意指剛剛好），呼籲鄉親「一票江啟臣、一票江和樹」，一起為台中的未來打拚努力。

國民黨台中市長參選人江啟臣（左四）今替民眾黨台中市議員參選人江和樹（右三）輔選站台。記者黃寅／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣（左四）今替民眾黨台中市議員參選人江和樹（右三）輔選站台。記者黃寅／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣（左）今替民眾黨台中市議員參選人江和樹輔選站台，並授給戰旗。記者黃寅／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣（左）今替民眾黨台中市議員參選人江和樹輔選站台，並授給戰旗。記者黃寅／攝影

江啟臣 杜拜 江和樹 購物節 2026九合一選舉 台中市選舉

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