盧秀燕台中為白營輔選送檸檬樹 他喊盧「這是我們台灣人的希望」

台中市長盧秀燕上午替民眾黨市議員參選人江和樹站台輔選，江和樹公開宣稱「她是我們民眾黨台中市最大的母雞、這是我們台灣人的希望和台中人的未來」盧秀燕也稱讚江和樹是「藍白合、在野大聯盟的關鍵人物」、「我們透過實際的行動讓台灣人放心」顯示藍白合在台中十分順暢。

盧秀燕到達時，民眾黨秘書長周榆修率江和樹以及民眾黨台中隊的市議員參選人在路口相迎。江和樹向盧說，主席特別要他交代一句話，因為他今天有事沒辦法來。他話鋒一轉，「最重要的是她是我們民眾黨台中市最大的母雞、這是我們台灣人的希望，也是我們台中人的未來，我們會繼續加油的。」

盧秀燕說，她也謝謝柯文哲前主席以及黃國昌主席這段時間幫我們很多的參選人輔選，像柯前主席前陣子到高雄替柯志恩輔選，黃國昌主席也幫江啟臣輔選。過去台灣人大家最擔心就是不團結、不整合，可是大家可以看得出來，這次我們透過實際的行動讓台灣人放心、讓台中人放心，我們不但堅定整合，而且互相幫忙。所以今天柯前主席到新竹去沒辦法過來，「那（江）和樹我來顧！」

盧秀燕也說，她幫別人輔選很多次，但這是第一次跨黨派幫別的政黨的參選人當輔選幹部，擔任江和樹的選舉總部的榮譽主任委員。這樣子做，一是因為他是很好的議員，為台中市發聲、為市民發聲。第二，他是鼓勵藍白合和在野大聯盟的關鍵人物。

台中市是藍白合第一個示範區，這次我們的關係更緊密，尤其很多人都要挑撥、打破我們，但是江和樹始終屹立不搖、非常堅持。在野一定要合作，為國家、為人民。

也因此，台中市不僅是台中市第一個藍白合作示範區，「最近我們的合作也更加緊密」這是她有史以來跨政黨幫其他政黨參選人掛輔選職務，當然掛了職務要努力輔選。江和樹的當選對於藍白合的在野整合、對於台中的發展、對大里霧峰的發展有非常重要的關鍵性影響。

盧秀燕在台上替江和樹披競選綵帶，還送給江一棵檸檬樹。因為檸檬諧音聯盟，在野要大聯盟。而且江和樹名字中就有樹，也意喻「家己栽一欉，較贏看別人」。她說，在野的觀念就是我們大家要整合，所以我們共同創造了一個叫做「在野大聯盟」就是大家要團結在一起，這樣更有利、才有辦法制衡、監督、競爭最大的民進黨。