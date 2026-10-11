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影／李四川新店傾聽地方聲音 承諾推動運動中心、捷運延伸建設
國民黨新北市長參選人李四川上午出席新北市議員劉哲彰舉辦的「安坑建設大進步 傾聽安坑在地的聲音」市政說明會，活動選在未來安坑運動中心預定地舉行。李四川表示，隨著新店人口持續增加，運動中心及交通建設需求也日益提升，未來將與議員及地方鄉親共同努力，推動新店發展。
新店、深坑向來被視為藍營優勢區，但根據TVBS民調中心執行的新北市長選舉民調，李四川在該區支持度為40.4％，民進黨參選人蘇巧慧則為37.0％，雙方差距縮小。李四川此次前往安坑舉辦市政說明會，與地方議員共同傾聽民意，也展現鞏固地方支持的布局。
李四川受訪時表示，新店人口越來越多，對運動中心的需求也隨之增加，未來會與議員及鄉親共同打拚，推動新店成為科技發展的重要區域。他並指出，包括中和光復線捷運延伸至新店，以及動物園延伸至深坑等建設，都會努力推動。針對新店溪將新店分為東、西兩岸，如何兼顧兩岸建設發展，李四川表示，地方建設必須與台北市共同規劃、協調發展。無論是新店或與文山區相連的區域，該有的建設都會全力以赴，並與台北市攜手合作，讓地方發展更好、更加興盛。
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