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影／李四川新店傾聽地方聲音 承諾推動運動中心、捷運延伸建設

攝影中心／ 記者黃義書／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）上午出席新北市議員劉哲彰舉辦的「安坑建設大進步　傾聽安坑在地的聲音」市政說明會，活動選在未來安坑運動中心預定地舉行，受到民眾的熱烈支持。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）上午出席新北市議員劉哲彰舉辦的「安坑建設大進步　傾聽安坑在地的聲音」市政說明會，活動選在未來安坑運動中心預定地舉行，受到民眾的熱烈支持。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川上午出席新北市議員劉哲彰舉辦的「安坑建設大進步　傾聽安坑在地的聲音」市政說明會，活動選在未來安坑運動中心預定地舉行。李四川表示，隨著新店人口持續增加，運動中心及交通建設需求也日益提升，未來將與議員及地方鄉親共同努力，推動新店發展。

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新店、深坑向來被視為藍營優勢區，但根據TVBS民調中心執行的新北市長選舉民調，李四川在該區支持度為40.4％，民進黨參選人蘇巧慧則為37.0％，雙方差距縮小。李四川此次前往安坑舉辦市政說明會，與地方議員共同傾聽民意，也展現鞏固地方支持的布局。

李四川受訪時表示，新店人口越來越多，對運動中心的需求也隨之增加，未來會與議員及鄉親共同打拚，推動新店成為科技發展的重要區域。他並指出，包括中和光復線捷運延伸至新店，以及動物園延伸至深坑等建設，都會努力推動。針對新店溪將新店分為東、西兩岸，如何兼顧兩岸建設發展，李四川表示，地方建設必須與台北市共同規劃、協調發展。無論是新店或與文山區相連的區域，該有的建設都會全力以赴，並與台北市攜手合作，讓地方發展更好、更加興盛。

國民黨新北市長參選人李四川（右二）上午出席新北市議員劉哲彰（右一）舉辦的「安坑建設大進步　傾聽安坑在地的聲音」市政說明會，活動選在未來安坑運動中心預定地舉行。李四川受訪表示，新店人口越來越多，對於運動中心的需求，會與議員、鄉親共同的努力，共同來打拚，推動新店發展。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右二）上午出席新北市議員劉哲彰（右一）舉辦的「安坑建設大進步　傾聽安坑在地的聲音」市政說明會，活動選在未來安坑運動中心預定地舉行。李四川受訪表示，新店人口越來越多，對於運動中心的需求，會與議員、鄉親共同的努力，共同來打拚，推動新店發展。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）上午在立委羅明才（左）的陪同出席新北巿議員劉哲彰（右）舉辦的「安坑建設大進步 傾聽安坑在地的聲音」市政說明會。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）上午在立委羅明才（左）的陪同出席新北巿議員劉哲彰（右）舉辦的「安坑建設大進步 傾聽安坑在地的聲音」市政說明會。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）上午出席新北巿議員劉哲彰舉辦的「安坑建設大進步 傾聽安坑在地的聲音」市政說明會，李四川受訪表示，新店人口越來越多，對於運動中心的需求，會與議員、鄉親共同的努力。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）上午出席新北巿議員劉哲彰舉辦的「安坑建設大進步 傾聽安坑在地的聲音」市政說明會，李四川受訪表示，新店人口越來越多，對於運動中心的需求，會與議員、鄉親共同的努力。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（中）上午在立委羅明才（左）的陪同出席新北巿議員劉哲彰（右）舉辦的「安坑建設大進步 傾聽安坑在地的聲音」市政說明會。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（中）上午在立委羅明才（左）的陪同出席新北巿議員劉哲彰（右）舉辦的「安坑建設大進步 傾聽安坑在地的聲音」市政說明會。記者黃義書／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（右三）上午出席新北巿議員劉哲彰（左二）舉辦的「安坑建設大進步 傾聽安坑在地的聲音」市政說明會。記者黃義書／攝影
國民黨新北市長參選人李四川（右三）上午出席新北巿議員劉哲彰（左二）舉辦的「安坑建設大進步 傾聽安坑在地的聲音」市政說明會。記者黃義書／攝影

李四川 捷運 運動中心 2026九合一選舉 新北市選舉

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