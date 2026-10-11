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李四川永和市場掃街拚人氣 允推中和光復線延伸、都更「5夠力」

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今走訪永和民治市場，沿途與攤商握手致意，受到熱情歡迎。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今走訪永和民治市場，沿途與攤商握手致意，受到熱情歡迎。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今前往永和民治市場掃街，沿途攤商、民眾搶著握手、合照，不時響起「凍蒜」聲，也有攤商送上鳳梨、粽子及菜頭討吉利。李四川表示，永和地狹人稠、老舊社區多，未來將透過「都更5夠力」加速社區更新，並重申推動中和光復線延伸，改善中永和交通及生活機能。

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李四川今天在立委林德福、新北市議會副議長陳鴻源等人陪同下走訪民治市場，沿途不少攤商主動上前握手、要求合照，有人高喊「市長好」、「凍蒜」，也有攤商送上鳳梨、粽子、菜頭，象徵「旺來」、「包中」、「好彩頭」。

現場也有民眾提早到場等候，有人買完菜後留在市場近1小時，就為了等李四川經過、當面加油；另有支持者帶著國旗及「挺川」應援帽到場，家長則抱著嬰兒與李四川合影，掃街過程沿途不斷有人上前拍照。

李四川表示，永和發展成熟，但地狹人稠，許多社區屋齡高，如何加快都市更新、改善居住環境，是當地重要課題。他已提出「都更5夠力」政策，規畫成立府級「都更推動委員會」，並由市長擔任召集人，整合市府各局處、提升行政效率。

李四川說，他日前也曾赴立法院與數十名跨黨派立委交流，希望從中央法規面協助鬆綁都更限制，未來除透過行政程序簡化，也要搭配政策誘因，加速永和以及新北各地老舊社區更新。

交通方面，李四川再提「軌道建設123」政見，表示已與台北市長蔣萬安就中和光復線延伸交換意見，未來將列為優先推動的重大軌道建設，希望改善中和、永和居民跨區通勤需求。

李四川表示，捷運建設與都市更新是中永和接下來重要的生活機能升級方向，未來若擔任市長，將持續推動相關政策，讓老舊社區更新與交通建設同步進行。

今天活動除林德福、陳鴻源外，新北市議員參選人陳以樂、新北市29區里長聯誼會總會長、永和區里長聯誼會會長許承煬等人也到場。

國民黨新北市長參選人李四川今走訪永和民治市場，沿途與攤商握手致意，受到熱情歡迎。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今走訪永和民治市場，沿途與攤商握手致意，受到熱情歡迎。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今走訪永和民治市場，沿途與攤商握手致意，受到熱情歡迎。圖／李四川競辦提供
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國民黨新北市長參選人李四川今走訪永和民治市場，沿途與攤商握手致意，受到熱情歡迎。圖／李四川競辦提供
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