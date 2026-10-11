快訊

蔣萬安「台北安可」競選主題曲MV重新上架 畫面改版更容易一起唱

日本人愛吃拉麵、甜點 為何還這麼長壽？醫揭1習慣：死亡風險降47%

沈伯洋轟搞「死貓戰術」 蔣萬安4政績怒回擊：是誰刻意渲染造謠？

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安「台北安可」競選主題曲MV重新上架 畫面改版更容易一起唱

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安「台北安可」競選主題曲日前舉辦發布會，與台北市議員、議員參選人一同合影。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安「台北安可」競選主題曲日前舉辦發布會，與台北市議員、議員參選人一同合影。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安的「台北安可」競選主題曲，日前爆出侵權爭議，蔣萬安競選辦公室今天表示，「台北安可」競選主題曲MV完成畫面調整，正式重新上架。

2026九合一選舉

蔣競辦表示，新版MV除了呈現蔣萬安市長與台北隊議員們團結合唱、充滿活力的氛圍，更融入活潑鮮明的歌詞動畫，展現台北過去四年的施政成果與未來城市願景，邀請市民朋友一起跟唱、為台北熱血應援。

蔣萬安競選辦公室指出，歌曲融入台北大巨蛋國際賽事、捷運六線齊發、免費營養午餐、無菸城市、幸福住宅等各項施政成果，透過歌詞動畫，讓市民更容易跟著旋律一起歡唱、熱情應援，同時看見台北過去四年的改變，以及未來城市發展的無限可能。

競辦表示，「台北安可」以正向、陽光、充滿活力的Pop Punk曲風，唱出對台北的熱情與期待。此次完成MV畫面調整，除了尊重影像當事人的感受，也希望透過更鮮明、容易傳唱的影音呈現，讓市民朋友都能輕鬆加入台北隊的應援行列。

競辦強調，「安可」Encore，象徵為當下喝采、讓美好延續。好的政策要安可、好的團隊要安可，台北的進步更要安可！期待10月26日競選總部成立大會，與所有市民朋友齊聚一堂，一起高唱「台北安可」，為台北的下一個四年喝采。

蔣萬安 台北 2026九合一選舉 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

歡慶115年國慶！台北大型「城市畫布」 蔣萬安盼：以身為台北市民為榮

影／台北市歡慶國慶升旗 蔣萬安細數城市建設與願景

選戰視覺拚創意 配色、諧音標語搶選民目光

台北市長選舉白熱化…蔣萬安、沈伯洋同場較勁 互揪辯論

相關新聞

廣照宮碰頭！沈伯洋還原與蔣萬安談話 籲至少4場辯論加「2要件」

選戰倒數49天，台北市長選戰相當激烈，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚與現任市長蔣萬安再度在萬華廣照宮活動同框，雙方除了握手外更簡短交流一分鐘，沈更遞上辯論會公開邀請，盼蔣能參加至少4場不同媒體辯論邀約，沈今受訪還原內容表示，對辯論協商沒有特別意見，但希望至少辦4場、聚焦不同主題，並納入交叉詰問及市民提問，時間不多盼盡快舉辦。

蔣萬安「台北安可」競選主題曲MV重新上架 畫面改版更容易一起唱

台北市長蔣萬安的「台北安可」競選主題曲，日前爆出侵權爭議，蔣萬安競選辦公室今天表示，「台北安可」競選主題曲MV完成畫面調整，正式重新上架。

藍綠白同場！邱臣遠竹北競總成立 陳見賢送花、鄭朝方人馬致意

民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠今天成立競選總部，現場擠滿支持民眾，選址周邊高樓林立，凸顯竹北科技城市的發展意象。邱臣遠以「竹北不只是科技宿舍，更是有溫度的幸福城市」為主軸，強調將以一步一腳印的態度深入地方。值得注意的是，成立大會上，新竹縣副縣長陳見賢、民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方的人馬都到場致意，為竹北市長選戰增添想像空間。

影／柯志恩高屏同心看板被綠營批「鴨霸」 柯辦：不認同擅自掛名

國民黨高雄市長參選人柯志恩「高屏同心」看板出現七名綠營議員及參選人署名支持，當事人怒批此為粗暴的奧步伎倆，下午將齊赴看板處抗議。民進黨高市黨部主委黃捷表示，民進黨全力支持賴瑞隆，立場明確。柯志恩競選辦公室回應，此看板非競選團隊懸掛，屏東同鄉會也不知何人懸掛，競辦不認同這種未取得他人同意，擅自掛名的做法。

沈伯洋昔稱「類殖民體制」今祝國慶 蔣萬安：轉變很好 但應說清楚立場

北市選戰升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨祝中華民國生日快樂，卻遭質疑2014年曾發文主張制憲修改中華民國類殖民體制。台北市長蔣萬安今天表示，沈伯洋有這樣的轉變很好，但也必須清楚說明他對於中華民國的立場究竟是什麼。

李四川永和市場掃街拚人氣 允推中和光復線延伸、都更「5夠力」

國民黨新北市長參選人李四川今前往永和民治市場掃街，沿途攤商、民眾搶著握手、合照，不時響起「凍蒜」聲，也有攤商送上鳳梨、粽子及菜頭討吉利。李四川表示，永和地狹人稠、老舊社區多，未來將透過「都更5夠力」加速社區更新，並重申推動中和光復線延伸，改善中永和交通及生活機能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。