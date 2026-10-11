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攻入盧秀燕本命區北屯 何欣純：有決心也有信心翻轉台中

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純（右）今天攻入台中市長盧秀燕本命區北屯，為議員參選人陳信秀（左）站台。記者陳敬丰／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（右）今天攻入台中市長盧秀燕本命區北屯，為議員參選人陳信秀（左）站台。記者陳敬丰／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純今天攻入台中市長盧秀燕本命區北屯，為議員參選人陳信秀站台。何表示，過去8年台中有很多沒被解決的問題，捷運建設卡關、台74線塞車、垃圾廚餘問題等等，她已經做好準備，剩下40多天，有決心翻轉台中，更有信心讓台中更好。

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國慶連假第三天，何欣純今天上午先固守本命區大里，一早前往新榮福德祠，到內新早市掃街，和攤商與民眾寒暄話家常，隨後一路向北，殺到盧秀燕過去擔任立委的選區北屯，為民進黨這次提名的新人議員參選人陳信秀站台，現場聚集數百名支持者，高喊「台中欣純來！北屯信秀來！」

何欣純表示，台中市一個好城市，擁有好山好水和海空雙港，有廣大的市民、堅強的產業實力與底蘊，過去是文化之都，具備豐沛的人文和悠久的歷史；這樣一座城市需要在傳統中創新，她希望翻轉台中，用新的力量讓新台中邁向首都格局。

何欣純話鋒一轉，直言台中過去8年沒什麼進步，她這陣子走入大街小巷，拜訪全台中625個里，很多人都在嘆氣，問她台中的垃圾問題該怎麼解決？會不會對土地環境造成傷害？捷運怎麼還沒看到藍線呢？綠線延伸大坑進度怎麼樣？

何欣純表示，很多市民有感，台中公車系統脫班不準時，服務品質和路線欠佳，74號台中環線常常塞車，但8年來就是沒有改善，盧秀燕上周在議會還說，74號塞車要靠第二環線，留給下任市長解決。何承諾，她已經準備好了，塞車的問題就讓她來解決。

何欣純強調，離選舉剩下48天，過去很多人說「何欣純民調輸很多」、「台中藍大於綠」，台中是搖擺州，相信這次會擺到正確的位置，她有決心翻轉台中，有信心讓台中更好，拜託鄉親當她的分身，多多拉票，剩下最後一哩路，一起加油、一起拚，一定可以的。

何欣純會後被問及今天盧秀燕和國民黨台中市長參選人江啟臣站台民眾黨議員江和樹、啟動「台中藍白合」一事，表示不意外也可以理解，每個政黨有各自的盤算和想法，都予以尊重，她也會繼續用自己的方式，認真、熱情、端出政見，告訴市民她想做什麼，這才是真正的市長候選人該做的事。

何欣純（中）表示，過去8年台中有很多沒被解決的問題，她已經做好準備，剩下40多天，有決心翻轉台中，更有信心讓台中更好。記者陳敬丰／攝影
何欣純（中）表示，過去8年台中有很多沒被解決的問題，她已經做好準備，剩下40多天，有決心翻轉台中，更有信心讓台中更好。記者陳敬丰／攝影

何欣純（右）今天前往盧秀燕本命區北屯，為議員參選人站台，現場湧入數百名支持者，高呼「台中欣純來」。記者陳敬丰／攝影
何欣純（右）今天前往盧秀燕本命區北屯，為議員參選人站台，現場湧入數百名支持者，高呼「台中欣純來」。記者陳敬丰／攝影

何欣純（前左二）今天一早先固守本命區大里，到內新早市掃街，和攤商與民眾寒暄話家常。圖／何欣純競辦提供
何欣純（前左二）今天一早先固守本命區大里，到內新早市掃街，和攤商與民眾寒暄話家常。圖／何欣純競辦提供

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