松山機場遷移議題 葉竹林準備好機票邀蔣萬安到澎湖

參選澎湖縣長的前馬公市長葉竹林，今天在競選總部成立時，再度痛批台北市長蔣萬安遷移松山機場的構想，公開邀請蔣萬安到澎湖來感受，並準備好機票。

無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林，今天在馬公重光靈殿前廣場舉辦競總部成立，現場湧入逾3000位支持民眾，葉竹林在進場時受到民眾支持，短短100公尺走了10餘分鐘，場面熱烈。

葉竹林由母親披戴競選彩帶外，全國葉氏宗親會理事長葉天生和澎湖葉氏宗親會葉德馨等人致贈好彩頭和包子，律師洪條根則致贈墨寶，為活動掀起高潮。

前立委陳癸淼的兒子陳卓介今天專程自台返回助講時表示，葉竹林是1位有情有義、長期對澎湖公共事務有所投入的人，從擔任前立委陳癸淼助理，到里長、縣議員及馬公市長，累積豐富的政治與行政歷練。過去縣長選舉的整合爭議，認為不能一再要求葉竹林退讓。他同時表達反對松山機場遷建的立場，呼籲各界重視澎湖交通權益。

葉竹林呼應陳卓介說法，反對台北市長蔣萬安的松山機場遷移構想，認為未顧及到離島，特別邀請蔣市長到澎湖來，其中從台北來，「桃園回」的機票，已幫他準備好了，同時也宣布為減輕澎湖居民經濟的壓力，未來當選後，澎湖房屋稅和地價稅，未來由縣府全額負擔，以及增加長者的秋節敬老禮金和交通費等福利。