打破傳統造勢！鄭朝方競總變身城市沙龍 秀竹北治理成果

​新竹縣長候選人鄭朝方昨天舉辦「競選總部開箱沙龍」，打破傳統競總以選務及造勢為主的形式，由發言人蘇愛婷帶領縣民主委參觀，分享竹北改變的四個階段與施政成果。現場更吸引大批關心公共議題的民眾攜家帶眷擠滿迎賓客廳，熱鬧非凡。

​蘇愛婷表示，鄭朝方市長這3年多，實踐了「不只把事情做完，而是把事情做好，才是治理」的精神。而這次特別將競總規劃為城市沙龍，希望透過不同於以往的方式，讓縣民主委了解竹北近4年的施政歷程，是可以擴大到全縣。從公共空間改造、傳統市場更新，到交通建設與城市美學，這些成果都是經過實際推動與不斷調整，才有今天的樣貌。而「100到無限」，則是將竹北累積的治理經驗，帶向新竹縣未來的發展。

​蘇愛婷除了介紹各項建設，也分享背後的規畫理念與推動過程，並邀請大家到雙市與雙福公園走走；看看改造後的仁義市場、福德圖書館，或是欣賞竹北燈與自由之花，實際感受這幾年的變化。

​活動中，尋求連任的陳禹同，以及首次投入選舉的新面孔林祖誼、楊士學、謝育豪組成的「竹北F4」市民代表候選人也合體亮相。F4分別以「基層服務力、公共事務力、產業創新力、務實執行力」，展現新世代參與公共事務的行動力。​

從2022年「竹北隊」到2026年「竹北F4」接力，鄭朝方提到，唯有讓更多優秀人才加入，才能讓清新政治持續向前。「有新力量，才能讓改變繼續成真。」他期待四位夥伴以「For Zhubei, For You」為核心訴求，延續竹北的治理成果。