聽新聞
0:00 / 0:00
打破傳統造勢！鄭朝方競總變身城市沙龍 秀竹北治理成果
新竹縣長候選人鄭朝方昨天舉辦「競選總部開箱沙龍」，打破傳統競總以選務及造勢為主的形式，由發言人蘇愛婷帶領縣民主委參觀，分享竹北改變的四個階段與施政成果。現場更吸引大批關心公共議題的民眾攜家帶眷擠滿迎賓客廳，熱鬧非凡。
蘇愛婷表示，鄭朝方市長這3年多，實踐了「不只把事情做完，而是把事情做好，才是治理」的精神。而這次特別將競總規劃為城市沙龍，希望透過不同於以往的方式，讓縣民主委了解竹北近4年的施政歷程，是可以擴大到全縣。從公共空間改造、傳統市場更新，到交通建設與城市美學，這些成果都是經過實際推動與不斷調整，才有今天的樣貌。而「100到無限」，則是將竹北累積的治理經驗，帶向新竹縣未來的發展。
蘇愛婷除了介紹各項建設，也分享背後的規畫理念與推動過程，並邀請大家到雙市與雙福公園走走；看看改造後的仁義市場、福德圖書館，或是欣賞竹北燈與自由之花，實際感受這幾年的變化。
活動中，尋求連任的陳禹同，以及首次投入選舉的新面孔林祖誼、楊士學、謝育豪組成的「竹北F4」市民代表候選人也合體亮相。F4分別以「基層服務力、公共事務力、產業創新力、務實執行力」，展現新世代參與公共事務的行動力。
從2022年「竹北隊」到2026年「竹北F4」接力，鄭朝方提到，唯有讓更多優秀人才加入，才能讓清新政治持續向前。「有新力量，才能讓改變繼續成真。」他期待四位夥伴以「For Zhubei, For You」為核心訴求，延續竹北的治理成果。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。