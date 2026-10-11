鄭丞宏競選議員辦公室今開幕 提五泰林交通改善及都市更新

國民黨新北市議員參選人鄭丞宏今天舉辦競選辦公室開幕茶會，吸引大批鄉親到場支持，鄭丞宏提出改善交通、都市更新等政見。立委洪孟楷站台時盛讚鄭丞宏深耕基層，承諾鄭丞宏若當選，自己將在立院提供中央級的服務，等於五泰林多一席立委。

代表國民黨參選新北市議員第二選區（五股、泰山、林口）的鄭丞宏，今天上午在五股區成泰路三段舉辦競選辦公室開幕茶會。現場湧進數百名鄉親、在地仕紳、里長、社團到場支持，並不斷熱情高喊凍蒜，立委洪孟楷也到場站台力挺。還邀請二胡女神及四維薩克斯風樂團演出，現場氣氛熱烈。

鄭丞宏致詞時表示，自己是五股土生土長的孩子，對五泰林有著深厚的情感。父親是前五股鄉長鄭漢騰，從小耳濡目染傳承了父親在地深耕、無私服務的精神。擔任鄭丞宏競總主委的前鄉長鄭漢騰今天也到場加持，更致贈象徵大吉大利的青蔥、包子、粽子，勉勵鄭丞宏專業接棒、服務升級。

鄭丞宏說，過去2年站路口已近200天，投票前還會超過200天，希望透過站路口了解地方需求。鄭丞宏表示，五股新五路常塞車，國道一號銜接64號快速道路往西、往八里方向應設置專用引道，關渡新橋也應直接銜接64號快速道路，不要再經由103線道。泰山區要推動「泰山板橋線」及捷運 A5、A5a 轉乘優化，緩解尖峰交通壅塞瓶頸，並全力促成林口輕軌早日完工。

鄭丞宏說，城市建設不只是提供車輛通行，也要讓孩子成長、長輩安心生活。五股洲子洋、新五路兩側，以及工商路、民義路、五福路一帶，應加快整體都市計畫檢討，尤其工商路、民義路一帶已有30年沒有變動。希望透過工商路、民義路都市計畫及都市更新重劃，興建新的公有市場，規劃地下停車場，並在市場上方設置活動中心，解決活動中心需求。

在泰山發展部分，鄭丞宏指出，塭仔圳開發規劃有38座公園及道路，未來應運用塭仔圳發展帶動明志路、泰林路一帶老舊社區更新。他指出，不是每個人都在塭仔圳有土地，居住在明志路、泰林路的居民，同樣需要老舊社區更新。而在林口則需要增加公園、銀髮族聚會據點、公園綠地及寵物友善空間，這些都是未來要努力的。

鄭丞宏說自己畢業於美國加州大學爾灣分校財務管理系，對財務管理、預算審查、政府開支怎麼運用，工程怎麼處理才會節省經費非常了解，所以不管是中央地方的交通問題，如何跟中央溝通都有經驗。另外現在自己擔任厚德慈善會理事長，在社會福利部分，會全力協助爭取弱勢及長者的權利跟福利。

立法委員洪孟楷致詞時說若鄭丞宏順利當選五股、泰山、林口區的議員，自己也將與鄭丞宏合作，若有需要中央協調的服務事項，他必會全力協助，等於五泰林區多一席立委，呼籲鄉親全力支持鄭丞宏及李四川。

立委洪孟楷呼籲親親力挺鄭丞宏當選。記者黃子騰／攝影

鄭丞宏今天舉辦競選辦公室開幕茶會，現場湧進數百名鄉親到場支持。記者黃子騰／攝影