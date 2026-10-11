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賴瑞隆嗆柯志恩看板「造假」 柯辦回轟造謠、支持綠營提告

聯合報／ 記者徐白櫻張議晨／高雄即時報導
柯志恩團隊針對「高屏同心」看板出現爭議一事，競辦呼籲民進黨要即刻提出相關告訴，不要一再用政治話術操作選舉。圖／柯志恩競辦提供
柯志恩團隊針對「高屏同心」看板出現爭議一事，競辦呼籲民進黨要即刻提出相關告訴，不要一再用政治話術操作選舉。圖／柯志恩競辦提供

國民黨高雄市長參選人柯志恩「高屏同心」看板出現民進黨議員署名相挺，引發藍綠互嗆。民進黨對手賴瑞隆受訪回應「造假、不道德」。國民黨高雄市長候選人柯志恩競選辦公室譴責賴瑞隆，未經事實查證就公然造謠，請賴瑞隆即刻向柯志恩道歉，另籲請綠營即刻提告，不要再操作選舉。

2026九合一選舉

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天上午成立美濃後援會，針對看板一事，賴受訪表示，選舉基本原則是相互尊重不造假，柯志恩看板掛民進黨議員名字非常不恰當，不可能有民進黨議員支持柯志恩，同理他的看板也不可能有國民黨議員署名支持。

賴瑞隆說，這種掛法不道德、不恰當，呼籲柯志恩跟團隊盡快處裡，不要用這樣方式選舉，不僅不尊重議員候選人，也是造假看板。

柯志恩競選辦公室表示，看板上頭沒有署名柯志恩競選團隊懸掛，而是掛名「屏東同鄉會」，今早在媒體詢問後也即刻澄清：「該看板並非由柯志恩競選團隊懸掛」，賴瑞隆卻仍稱柯志恩及競選團隊造假。

柯競辦質問賴瑞隆，「身為競選高雄市長的候選人，可以如此沒有是非標準嗎？還是說賴瑞隆為了選舉，可以昧著良心、背離事實，只要能夠攻擊對手，什麼謊話都說得出？」

競辦表示，綠營若對看板不滿，應該是去找懸掛看板的人，釐清對方動機，甚至可以像柯志恩之前提告匿名抹黑看板一樣，透過司法途徑救濟，而非把一件與柯志恩無關的事情大肆炒作成政治攻防，高雄市民對於這樣的選舉手段已經感到非常厭煩。

柯競辦呼籲，相關人士若對被掛名支持柯志恩如此不滿，請即刻提出相關告訴，不要一再用政治話術「烏龍踅桌」，欺騙市民、操作選舉。

綠營 柯志恩 賴瑞隆 2026九合一選舉 高雄市選舉

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