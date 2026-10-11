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何欣純爆屯區6千家加工廠歇業 鄭麗文批：綠意識形態治國害慘傳產

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨主席鄭麗文指出，民進黨市長參選人何欣純收到大里太平有6000加工廠歇業，證明民進黨中央意識形態治國，把傳產害慘了！記者陳秋雲／攝影
國民黨主席鄭麗文指出，民進黨市長參選人何欣純收到大里太平有6000加工廠歇業，證明民進黨中央意識形態治國，把傳產害慘了！記者陳秋雲／攝影

民進黨台中市長參選人、立委何欣純九月初在一場座談會發聲，直指光是自己的立委選區（大里、太平），就有超過6000家加工廠歇業，大批勞工無奈迫放無薪假。國民黨黨主席鄭麗文今天在大里為議員蘇柏興站台時指出，何欣純這番話無異是承認民進黨意識形態治國，讓產業看不到明天。鄭呼籲用「重啟核電」公投票，重啟核電台灣產業才有未來！

2026九合一選舉

國民黨黨主席鄭麗文曾經在大里地區競選立委，昨天參加市黨部主委，議員蘇柏興的競選總部成立站台。重遊舊地，現場不少選民記憶猶新，兩人大進場氣氛熱烈。

九月初何欣純在一場「經濟部長有約」的座談會上提到，她的立委選區大里、太平就有6000家工廠歇業，勞工放無薪假，何呼籲中央，切莫讓外界認為政府只關照半導體與AI產業，同樣要護佑受到衝擊的傳統製造業。 

對此，國民黨主席鄭麗文今日出席議員蘇柏興競選總部成立大會致詞時重砲回擊。鄭麗文表示，何欣純的說法，無異於親自承認民進黨執政這10年來，以「意識形態治國」的後果，讓台中許多實力雄厚的傳統產業根本看不到明天。

鄭麗文指出，傳產面臨的最大危機莫過於「錯誤的能源政策」。當前產業飽受沒電、缺電之苦，「為什麼一定要犧牲台中人的肺來發電？」且電價持續調漲，大幅加重企業負擔。 

鄭麗文強調，今年將有「重啟核電」公投票，唯有重新檢討能源戰略、重啟核電，確保穩定且合理價格的電力供應，台灣的產業與經濟才看得到未來。

何欣純 鄭麗文 傳產 2026九合一選舉 台中市選舉

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