沈伯洋轟搞「死貓戰術」 蔣萬安4政績怒回擊：是誰刻意渲染造謠？

選戰倒數48天，民進黨北市長參選人沈伯洋昨指蔣萬安團隊，面對各項市政檢驗毫無討論誠意，每逢公關危機就使出「死貓戰術」轉移焦點，酸蔣萬安「死貓現在已經丟了不知道幾條」。蔣今列舉輝達、大巨蛋、公館圓環、營養午餐政策反擊民進黨，「是誰刻意渲染、造謠？」

蔣萬安表示，市府一直都在推動各項的市政建設。如果大家還不健忘，台北隊在這四年推動各項的建設，其實都加速腳步，而且讓它完成。如爭取輝達落腳台北，這當中受到很多阻撓，甚至各界在質疑用電的問題。

蔣也提到，第二個包括大巨蛋，希望趕快在上任第一年就讓它完工啟用，但又是誰百般的拖延整個啟用的時程？另外，營養午餐免費，希望讓孩子能夠享受到餐桌的平權、減輕爸媽的負擔，但又是誰不斷的刻意渲染、造謠，造成人心惶惶與不安？

蔣說，還有公館圓環的拆除，這過程，市府真的是頂住壓力，大家可以看到，真的是打落牙齒和血吞，全力加速地把它完成，改成正交路口，現在確實大幅下降交通事故，而且交通非常的順暢。市府一直在不斷加速推動各項的市政，提出政績、相關政見，但對手卻不斷阻撓，甚至不斷造謠，來刻意地來阻止台北市往前邁進的腳步。