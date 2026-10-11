聽新聞
0:00 / 0:00
沈伯洋轟搞「死貓戰術」 蔣萬安4政績怒回擊：是誰刻意渲染造謠？
選戰倒數48天，民進黨北市長參選人沈伯洋昨指蔣萬安團隊，面對各項市政檢驗毫無討論誠意，每逢公關危機就使出「死貓戰術」轉移焦點，酸蔣萬安「死貓現在已經丟了不知道幾條」。蔣今列舉輝達、大巨蛋、公館圓環、營養午餐政策反擊民進黨，「是誰刻意渲染、造謠？」
蔣萬安表示，市府一直都在推動各項的市政建設。如果大家還不健忘，台北隊在這四年推動各項的建設，其實都加速腳步，而且讓它完成。如爭取輝達落腳台北，這當中受到很多阻撓，甚至各界在質疑用電的問題。
蔣也提到，第二個包括大巨蛋，希望趕快在上任第一年就讓它完工啟用，但又是誰百般的拖延整個啟用的時程？另外，營養午餐免費，希望讓孩子能夠享受到餐桌的平權、減輕爸媽的負擔，但又是誰不斷的刻意渲染、造謠，造成人心惶惶與不安？
蔣說，還有公館圓環的拆除，這過程，市府真的是頂住壓力，大家可以看到，真的是打落牙齒和血吞，全力加速地把它完成，改成正交路口，現在確實大幅下降交通事故，而且交通非常的順暢。市府一直在不斷加速推動各項的市政，提出政績、相關政見，但對手卻不斷阻撓，甚至不斷造謠，來刻意地來阻止台北市往前邁進的腳步。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。