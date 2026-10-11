蘇巧慧提淡海AI科學園區 李四川：歡迎跟進「北有科學城」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今回應中和光復線延伸議題，強調「捷運建設沒有人會反對」，並提出若要打造AI科技園區，可選在距離北士科不遠的淡海科學園區。國民黨新北市長參選人李四川今表示「很歡迎蘇巧慧委員跟進」，強調自己先前已提出「南有巨蛋城、北有科學城」，未來還將透過蘆社大橋串聯北士科與新北各產業聚落。

李四川表示，他先前已多次提出「南有巨蛋城、北有科學城」構想，其中「北有科學城」就是以淡海新市鎮二、三期為基地，透過土地重劃發展科學園區，因此歡迎蘇巧慧跟進淡水AI園區發展。

李四川先前提出淡海科學城構想，希望帶動高科技產業進駐淡海新市鎮二、三期；內政部今年也已針對淡海科學城召開產業座談，規畫約130公頃產業腹地，並提出未來串聯北士科、內科及南港軟體園區的方向。

李四川說，目前台智雲已進駐淡水，但產業布局不能只停留在單一園區，未來還要興建「蘆社大橋」，串聯北士科高科技產業量能，並向新北延伸至淡海、土城、板橋、新店，形成完整AI高科技產業廊帶。

李四川今年7月提出產業政策時，即主張透過蘆社大橋銜接北士科，並結合台64、台65線快速道路，串聯新北產業聚落；日前也再度提出以蘆社大橋強化雙北AI科技產業廊帶。