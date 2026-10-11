「名字藏側邊 更自在使用！」金曲視覺團隊操刀 曾聖凱競選購物袋吸睛

竹北市長選戰逐漸升溫，藍白綠參選人把握連假密集走訪基層、爭取市民認同。民進黨竹北市長參選人曾聖凱雙十連假期間接連走訪傳統市場，向攤商及採買民眾問候、發送文宣，透過市場拜票拉近與市民距離，沿途不少鄉親上前加油打氣，表達支持與鼓勵，現場氣氛熱絡。

除了市場拜票，曾聖凱團隊推出的競選購物袋也成為民眾關注的焦點。這款購物袋由曾聖凱提出設計概念，邀請第37屆金曲獎平面主視覺設計團隊StudioPros操刀，以明亮活潑、充滿陽光氣息的色彩呈現竹北的城市活力，並採用防水、耐用材質，方便民眾重複使用，受到市場採買民眾歡迎。

曾聖凱表示，設計特別將「候選人的名字小一點，讓大家更自在地使用」，購物袋的正面沒有印候選人名字，打開之後、從側邊才看得到名字，希望競選小物不只是選舉期間的宣傳品，更能融入市民日常生活。「讓大家買菜、購物都能帶著走，減少一次性塑膠袋的使用，也把好心情帶進每天的生活。」他認為，好的設計應該兼顧美感與實用，讓環保理念自然落實在生活之中。

談到市場走訪，曾聖凱指出，傳統市場是城市生活的重要場域，也是最能直接聽見市民需求的地方。從攤商經營環境、採買動線，到市場周邊交通與停車，都是市民關心的日常課題。未來將持續關注傳統市場與在地商圈發展，推動更便利、舒適的採買環境。

曾聖凱表示，竹北近年在鄭朝方市長帶領下持續推動城市建設，未來除了延續既有成果，也將更加重視公共服務與生活需求的銜接，讓城市發展與市民日常生活緊密結合。

曾聖凱感謝連假期間鄉親們的熱情鼓勵，表示將持續深入市場、社區與各個鄰里，傾聽市民意見，作為未來市政規劃的重要參考。