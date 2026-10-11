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國慶日完成終身大事！北市議員陳賢蔚以身作則 選戰期間升格「人夫」
民進黨台北市議員陳賢蔚昨天無預警在臉書曬出結婚照片，表示自己與另一半在昨天完成終生大事，正式升格為「人夫」，不少議會同事也送上祝福，陳也表示希望透過以身作則，鼓勵想婚的朋友勇敢結婚。
陳賢蔚昨天在臉書圖發布喜訊表示，國慶日，也是他值得慶賀的日子，「因為他正式成家啦」。更發布與妻子登記結婚畫面和照片，不少政商界人士也在下方留言恭喜陳，而過去老闆綠委吳思瑤更留言，「我的弟弟⋯⋯終於⋯⋯姐姐太開心了」。
陳賢蔚也寫下，在競選連任期間忙碌之餘，自己跟另一半的終身大事，也不能停歇，鼓勵想婚的朋友勇敢結婚，當然要以身作則，從今以後進入小倆口生活模式，請大家多多指教，「也請多多給予我祝福跟鼓勵～謝謝大家」。
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