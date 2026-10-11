藍營雙北選情緊張 盧秀燕：下周看時間規畫輔選行程

藍營雙北選情緊張，被視為總統熱門人選的台中市長盧秀燕是否有北部輔選行程？盧秀燕上午受訪時連說3個有，並說，下周會看時間規畫，但本周連假沒有辦法出去，必須守在台中市。

盧秀燕上午到大里替民眾黨市議員參選人江和樹站台輔選，她同時也擔任江和樹的競選總部榮譽主委委員。她在進場時接受媒體訪問時說，她一直都在跑，其實「台灣快要繞完了」，但是這一陣子主要是台中市長參選人再加上議員參選人紛紛成立總部，所以她這個禮拜六日的連續假日都沒有辦法到別的縣市去。

她說，像今天一個早上跑了個4個議員場，這兩天也有很多其他縣市來邀請，但是非常不好意思，她還是要以台中市為優先，但是下個禮拜有時間，她會看時間「有辦法出去」但這個連假沒辦法出去，都必須守在台中市。究竟要讓這些現任優先的優質的市議員和市長參選人能夠夠優先當選，這是她最重要的職務。