藍營竹縣大團結！楊文科站台勞工後援會 挺徐欣瑩、吳旭智接棒

國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天出席「竹北市百工百業勞工後援會」活動，與新竹縣長參選人徐欣瑩、竹北市長參選人吳旭智及工商勞工界代表同台。他強調，真正的團結是在關鍵時刻共同承擔，新竹縣過去8年的發展有賴產業、勞工及地方各界共同努力，期盼徐欣瑩、吳旭智接棒，延續既有建設，開創新局。

楊文科感謝工商勞工界長期投入地方發展，指出新竹縣有165個勞工相關工會組織、約6萬7000名工會會員，是支撐地方經濟的重要力量。他強調，城市繁榮不能只看產業成長，也要讓勞工獲得應有的尊重與保障，讓經濟發展成果落實在每個家庭。

談到縣政接棒，楊文科肯定徐欣瑩具理工專業及公共事務歷練，對人工智慧、教育、交通及產業發展有所研究，期盼她結合科技與治理思維，延續既有建設。他也推薦吳旭智及國民黨提名的竹北西區、東區縣議員候選人，強調縣政、市政與議會需要合作，才能讓地方需求獲得回應。

回顧8年施政，楊文科表示，新竹縣從以農業為主的縣市，逐步發展為具國際競爭力的科技產業重鎮，家庭所得躍居全國前段班，縣府預算也從上任初期約286億元，成長至今年約475億元，讓縣府有更多資源投入教育、交通、公共服務及生活環境改善。

楊文科指出，推動建設不只要追求成果，更要兼顧財政紀律與長期發展，重大建設需要時間累積，不能做一半就停下來。他期盼未來縣政能延續既有基礎，讓交通路網、校園建設及產業布局持續推進，將地方發展成果留給鄉親。

除產業與經濟外，楊文科也強調文化建設的重要性，指出縣立總圖書館預計10月底啟動試營運，美術館相關工程也持續推進，希望新竹縣在科技產業蓬勃發展之餘，也能增添文化與藝術能量，成為適合各世代安居的家園。

楊文科表示，選舉有時程，建設卻沒有終點，未來應讓政策延續、建設接棒。他強調，國民黨將以過去8年的施政成果接受鄉親檢驗，盼徐欣瑩、吳旭智與地方各界團結合作，讓新竹縣持續繁榮、勞工受到照顧，讓下一代擁有更好的未來。

國民黨新竹縣黨部主委楊文科昨天出席「竹北市百工百業勞工後援會」活動，與黨內新竹縣長參選人徐欣瑩、竹北市長參選人吳旭智及工商勞工界代表同台。圖／黨部提供