新店市政說明會談4大建設 李四川允推安坑運動中心

國民黨新北市長參選人李四川今與新北市議員劉哲彰舉辦市政說明會。李四川表示，未來將持續推動寶高二期、串聯AI高科技產業廊道，並推動中和光復線延伸新店、深坑輕軌串聯台北市動物園至深坑；針對安坑地區運動中心需求，他也允諾將與地方議員及鄉親共同促成。

李四川表示，自己與新店有深厚感情，過去包括安一路、過五重溪道路及安坑輕軌等建設，都曾與地方議員、立委及里長共同推動。他感謝新店鄉親支持，未來若有機會執政，將持續推動新店寶高二期，並把AI高科技產業廊道進一步串聯到新店。

交通建設部分，李四川說，將推動中和光復線延伸至新店，並持續推動深坑輕軌，串聯台北市動物園至深坑。新北市捷運局目前規畫中的深坑線，也以動物園站為起點、往東銜接深坑地區，計畫尚未核定。

除產業與交通外，李四川也將運動設施列為新店未來建設重點。他表示，新店人口持續增加，民眾對運動中心也有需求，未來會與地方議員及鄉親共同推動，「這一些建設我都會一一地來執行」。

劉哲彰提出的安坑地區運動中心需求。李四川回應，全民運動是目前重要方向，希望不論銀髮族或年輕人，都能從日常生活養成運動習慣，因此安坑地區除了已有安坑輕軌外，運動中心也是地方生活機能的一環。

李四川表示，針對安坑運動中心，他將與劉哲彰及地方鄉親共同努力促成，盼補足當地運動設施需求。