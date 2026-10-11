藍綠白同場！邱臣遠竹北競總成立 陳見賢送花、鄭朝方人馬致意

民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠今天成立競選總部，現場擠滿支持民眾，選址周邊高樓林立，凸顯竹北科技城市的發展意象。邱臣遠以「竹北不只是科技宿舍，更是有溫度的幸福城市」為主軸，強調將以一步一腳印的態度深入地方。值得注意的是，成立大會上，新竹縣副縣長陳見賢、民進黨新竹縣長參選人、竹北市長鄭朝方的人馬都到場致意，為竹北市長選戰增添想像空間。

陳見賢送上的花籃寫著「眾志成城、心想事成」，被視為陳系人馬、新竹縣體育會理事長田耕豪也到場致意，田耕豪表示，今天僅是代表竹北市民前來祝福。此外，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方團隊也前來參加總部成立，也表示是單純基於禮貌前來致意。國民黨籍竹北市民代表會主席林啟賢也到場，並回應他以好朋友身分到場致意祝福。

邱臣遠今天上午5時30分便從海邊出發，徒步行腳進入市區，為上午9時30分的競選總部成立活動暖身。他表示，「態度決定勝負，認真是一種文化」，民眾黨是理性、務實、科學的政黨，延續創黨主席柯文哲的精神，將以認真的態度面對市政問題。

邱臣遠說，選擇在成立大會當天徒步走訪竹北，希望透過一步一腳印的方式，走遍各個鄰里與巷弄；平時也透過不間斷直播了解市民問題，將民意作為未來施政依據。

他強調，希望競選活動不要太過政治化，而是成為市民的嘉年華，因此今天安排社區舞團及媽媽舞團演出，讓市民共同參與，讓競選舞台屬於所有竹北人。

邱臣遠表示，竹北不應只是科技從業人員下班後休息的「科技宿舍」，更應是具有溫度、生活感與家庭共同記憶的幸福城市。他強調，未來將以謙卑態度面對市政，每天早上5時30分開始工作，不論面對什麼問題，都會始終如一、全心全意為市民服務。

新竹市長高虹安今天也到場，並替邱臣遠站台。對於各界的支持，邱臣遠表示由衷感謝：「非常感謝陳見賢副縣長的勉勵，更感謝所有政壇前輩與好友的溫暖祝福。每一盆花禮、每一句鼓勵，都是推動團隊不斷向前的動力。」

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方團隊也前來參加總部成立，並表示是單純基於禮貌前來致意。國民黨籍竹北市民代表會主席林啟賢也以好朋友身分到場致意。記者郭政芬／攝影

新竹縣副縣長陳見賢送上的花籃寫著「眾志成城、心想事成」。記者郭政芬／攝影

民眾黨新竹縣竹北市長參選人邱臣遠今天成立競選總部，現場擠滿支持民眾。記者郭政芬／攝影