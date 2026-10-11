稱市長不是拿鐵鎚在工地 蘇巧慧：協調、整合、少年氣更重要

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席新北市議員山田摩衣聯合競選總部成立大會，她致詞時表示，現在的市長不是拿著鐵鎚在工地，而是能向中央爭取預算、在地方協調，除執行力，更要協調力、整合力，以及創意的「少年氣」，這樣才是好的首長。她也強調，現在這個時代不流行比誰喊得大聲，而是要好好講話、好好論述，不怕被比較，盼與山田摩衣攜手為板橋升級。

蘇巧慧表示，從800多天前開始，山田摩衣就陪著她一步一腳印，讓更多板橋鄉親認識兩人，這次選戰，兩人決定只講政見、只談願景，並拿出過去的成績接受檢驗，也讓大家看見始終如一的態度，作為未來的保證。

蘇巧慧指出，新北市土地面積將近台北市的8倍，人口也接近台北市的兩倍，涵蓋城市、鄉村、山區及海邊，29個行政區都有自己的特色。

她說，板橋是新北市的門面，若要讓新北市成為台灣的領頭羊、第一大城市，並進一步走向國際，板橋扮演重要角色，板橋有三鐵共構，近年廊帶街廓逐步成形，未來不只要讓在地居民住得舒服安心，更要朝國際級都市邁進。

蘇巧慧表示，板橋都更應加快腳步，需有決心與魄力，而板橋醫療園區既然已經完成標案程序，未來應如期如質推動，盡快上路照顧板橋民眾。

蘇巧慧也說，板橋軟體科技園區無論房價、交通或人才都有優勢，六成以上從事軟體工程的人才都是新北市的孩子，若能吸引企業直接進駐新北市設總部、分公司，就能減少民眾過河、過橋通勤負擔，多睡一個小時不是很舒適嗎？

蘇巧慧也提到府中商圈，過去是許多年輕人喜愛的消費與休閒地點，目前發展相當可惜，她認為，山田摩衣有創意、也有眼光，期待透過商圈再生，重新帶動府中商圈活力，讓板橋成為更具吸引力的觀光地點。

蘇巧慧強調，市長的工作不是拿鐵錘到工地，是要向中央爭取預算、在地方協調鄉親，並將不同領域的專業整合起來。除了執行力，協調力、整合力，以及創意和少年氣同樣重要，這是好的首長應具備條件。

她表示，自己願意把過去的施政成績攤在陽光下，從造橋、鋪路、捷運到防洪、治水，都可以接受民眾檢驗。選戰進入最後48天，台北市有「洋流」，新北市有「慧聚」，透過好好論述、好好聽話，選舉不必比誰喊得大聲，透過理性溝通與政見比較，一起帶來城市的希望。