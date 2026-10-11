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柯志恩「高屏同心」看板5綠營議員署名 賴瑞隆批「造假」不道德

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻／高雄即時報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天成立美濃後援會，由美濃區農會理事長鍾清輝（左）擔任後援會長，賴今受訪批柯志恩團隊造假看板，不道德。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天成立美濃後援會，由美濃區農會理事長鍾清輝（左）擔任後援會長，賴今受訪批柯志恩團隊造假看板，不道德。記者張議晨／攝影

國民黨高雄市長參選人柯志恩「高屏同心」看板出現七名綠營議員及參選人署名支持，柯志恩競選辦公室今上午回應，看板非競選團隊懸掛，屏東同鄉會也不知何人懸掛，競辦不認同這類做法。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆則批評看板「造假」，不尊重民進黨市議員。

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高雄林園、大寮等地出現署名屏東同鄉會的柯志恩支持看板，下方署名「屏東同鄉會及市議員黃柏霖、吳昱鋒、李雅芬、許采蓁、李喬如、林智鴻、湯詠瑜、李雨庭、黃敬雅、張博洋」。其中署名者有4位民進黨現任議員、1位親綠無黨籍議員及兩名提名的參選人。

被聯名的多名議員澄清沒有被徵詢，是被「強迫中獎」，要求立刻下架。柯志恩競辦第一時間回應，根本不知道有這樣的看板。

賴瑞隆今天上午出席美濃區後援會成立，與立委邱議瑩同台受訪，賴瑞隆指出，選舉基本原則是相互尊重不造假，柯志恩看板掛民進黨議員名字非常不恰當，不可能有民進黨議員支持柯志恩，同理他的看板也不可能有國民黨議員署名支持。

賴瑞隆說，這種掛法不道德、不恰當，呼籲柯志恩跟團隊盡快處裡，不要用這樣方式選舉，不僅不尊重議員候選人，也是造假看板。

出身屏東的邱議瑩說，她看到這片看板只有「傻眼」，整個團隊、幕僚、組織鬆散，「北有蔣萬安、南有柯志恩」，整個國民黨團隊荒腔走板，她是屏東女兒，她會堅定支持賴瑞隆。

柯志恩競選辦公室回應，這面看板非競辦張掛或授意任何單位代掛，發現看板爭議之後才知道有這樣的看板存在，目前正在查證是否真如上面署名的屏東同鄉會所掛，以及張掛用意為何，查證明確後再進一步對外說明。

柯志恩競選看板竟出現現任民進黨議員及參選新人署名現象，民進黨議員李喬如等七人下午看板前開聯合記者會表達不滿。柯志恩競辦表示，他們也不認同這種未取得他人同意、就擅自掛名的做法，呼籲理性。圖／高市議員張博洋提供
柯志恩競選看板竟出現現任民進黨議員及參選新人署名現象，民進黨議員李喬如等七人下午看板前開聯合記者會表達不滿。柯志恩競辦表示，他們也不認同這種未取得他人同意、就擅自掛名的做法，呼籲理性。圖／高市議員張博洋提供

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