桃捷綠線通車倒數 黃世杰提三級公車路網補足接駁
桃園捷運綠線預計今年底前分段通車，民進黨桃園市長參選人黃世杰今表示，綠線通車將對蘆竹交通帶來重大改變，但捷運站不可能設在每個市民家門口，市府應在通車前同步完成接駁、轉運及停車規畫。他目前尚未看到完整配套，未來應重新盤點公車路線，建立幹線、生活圈及城鄉末端接駁的三級路網，並串聯捷運、公車及YouBike，讓大眾運輸真正深入市民生活圈。
黃世杰今天出席桃園市議員許清順聯合競選總部成立造勢大會。他指出，蘆竹近年重劃區及住宅持續開發，人口增加，加上捷運陸續通車，南崁、大竹、山腳、山鼻及坑口等地交通需求持續成長，綠線通車後更將改變既有通勤型態，交通已是蘆竹發展重要課題。
黃世杰表示，綠線預計年底或明年初分段通車，希望市府在安全前提下順利完成，但不能只關注捷運何時通車，更應檢視各站周邊配套，包括機車停車位是否充足、接駁區是否完善、人行空間是否安全，以及周邊開發能否同步推進。
黃世杰說，捷運站不可能設在每個人的家門口，民眾從住家前往車站，仍須透過步行、機車、公車或其他運具，因此捷運開通後，各站應發揮轉運功能，與公車、YouBike等交通工具串聯，形成完整大眾運輸路網，而非只有一條捷運線。
黃世杰提到，目前尚未看到市府針對綠線通車提出完整接駁計畫，相關規畫應與捷運通車同步完成，尤其蘆竹有不少通勤人口，若停車、轉乘及公車沒有跟上，即使捷運開通，便利性仍會打折。
黃世杰表示，公車系統也應重新盤點既有路線，在適當地點設置轉運空間，並分為幹線、生活圈路線及城鄉末端機動接駁三級，讓不同運具彼此銜接。他認為，大眾運輸必須足夠方便，市民才會願意使用，政府責任就是從整體路網著手改善。
黃世杰說，桃園公車目前仍有脫班、過站不停及「幽靈公車」等問題，未來應透過智慧公車改善資訊及服務品質，並把捷運、公車、轉乘停車及末端接駁一併規畫，讓綠線通車效益不只停留在捷運站周邊，而能延伸到蘆竹各生活圈。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。