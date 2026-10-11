桃捷綠線通車倒數 黃世杰提三級公車路網補足接駁

桃園捷運綠線預計今年底前分段通車，民進黨桃園市長參選人黃世杰今表示，綠線通車將對蘆竹交通帶來重大改變，但捷運站不可能設在每個市民家門口，市府應在通車前同步完成接駁、轉運及停車規畫。他目前尚未看到完整配套，未來應重新盤點公車路線，建立幹線、生活圈及城鄉末端接駁的三級路網，並串聯捷運、公車及YouBike，讓大眾運輸真正深入市民生活圈。

黃世杰今天出席桃園市議員許清順聯合競選總部成立造勢大會。他指出，蘆竹近年重劃區及住宅持續開發，人口增加，加上捷運陸續通車，南崁、大竹、山腳、山鼻及坑口等地交通需求持續成長，綠線通車後更將改變既有通勤型態，交通已是蘆竹發展重要課題。

黃世杰表示，綠線預計年底或明年初分段通車，希望市府在安全前提下順利完成，但不能只關注捷運何時通車，更應檢視各站周邊配套，包括機車停車位是否充足、接駁區是否完善、人行空間是否安全，以及周邊開發能否同步推進。

黃世杰說，捷運站不可能設在每個人的家門口，民眾從住家前往車站，仍須透過步行、機車、公車或其他運具，因此捷運開通後，各站應發揮轉運功能，與公車、YouBike等交通工具串聯，形成完整大眾運輸路網，而非只有一條捷運線。

黃世杰提到，目前尚未看到市府針對綠線通車提出完整接駁計畫，相關規畫應與捷運通車同步完成，尤其蘆竹有不少通勤人口，若停車、轉乘及公車沒有跟上，即使捷運開通，便利性仍會打折。

黃世杰表示，公車系統也應重新盤點既有路線，在適當地點設置轉運空間，並分為幹線、生活圈路線及城鄉末端機動接駁三級，讓不同運具彼此銜接。他認為，大眾運輸必須足夠方便，市民才會願意使用，政府責任就是從整體路網著手改善。

黃世杰說，桃園公車目前仍有脫班、過站不停及「幽靈公車」等問題，未來應透過智慧公車改善資訊及服務品質，並把捷運、公車、轉乘停車及末端接駁一併規畫，讓綠線通車效益不只停留在捷運站周邊，而能延伸到蘆竹各生活圈。

民進黨桃園市長參選人黃世杰今天出席桃園市議員許清順聯合競選總部成立造勢大會，表示桃園捷運綠線分段通車後將改變蘆竹交通型態，市府應同步完善公車、停車及轉乘接駁配套。記者朱冠諭／攝影