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電視辯論協商 沈伯洋：盼先確認場次和如何交叉詰問

中央社／ 台北11日電

台北市長電視辯論會方式將啟協商，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天表示，自己只想先確定有幾場辯論和如何交叉詰問，後續才能區分和訂定辯論主題，因僅剩7週時間，盼能儘快開始。

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沈伯洋上午到文山區出席同黨籍台北市議員參選人陳聖文競選總部成立活動，之後轉至大直市場掃街拜票，下午前往另2名市議員參選人郭凡、劉品妡的競總成立活動。

媒體會後聯訪詢問，沈伯洋和台北市長蔣萬安昨晚同場出席萬華區廣照宮活動，2人碰面時有握手、短暫交談，沈也遞送辯論邀請書，是否可還原當時談話內容。

沈伯洋表示，昨天現場聲音很大，所以有點聽不清楚蔣萬安講什麼，但確定蔣手勢一直比1、自己一直比4，他是想和蔣萬安說現在有4家媒體邀約辯論，自己希望至少進行4場，但蔣一直比1、可能是覺得4場很多，這他就不知道。

他認為，因為台北市政太多，若只辯論1場只能空泛講多事，根本就沒有辯論的效果，若每場都聚焦眾人關心的1個主題，讓市民在每場辯論就可知兩人立場差別在哪裡，自己較喜歡也覺較健康，所以自己一直很用力比4，希望蔣萬安看得懂，也認為蔣非常有風度，但昨晚現場聲音真的非常大，真的聽不太清楚對方說什麼。

媒體追問，蔣萬安提到TVBS辯論明天會邀雙方協商，將派人到場，沈是否會親自到場了解；以及蔣陣營尚未對交叉詰問部分表態，協商時是否會守住此底線。

沈伯洋說，自己並未要協商什麼內容，唯一只想先確定有幾場，如此才能預先區分、訂定主題，至於時間、內容都可以，認為兩人並非在辯，而是要回答大家的疑問，這才是最重要的，當然交叉詰問才可真的討論出一些東西，自己團隊大概只針對場次和如何交叉詰問進行確認即可，因為距離投票只剩7週，很希望能儘快開始。

他認為，若無交叉詰問就會變成政見發表會，「你講你的、我講我的」，那蔣萬安就是一直重複背誦生生喝鮮奶、捷運6箭齊發和大巨蛋啟用等政策，這些自己都會背了，若各說各話就沒什麼太大意義，所以還是很希望能夠交叉詰問。

由於蔣競辦提到，若沈團隊不斷對外放話卻不願實際參與首場辯論協商，直批「這不是『王祿仙』（喻行為舉止像行走江湖、招搖撞騙者），什麼才是王祿仙」。媒體詢問相關看法。

沈伯洋表示，自己從6、7月就開始講要辯論，8月就簽辯論同意書，他已經等很久了，但覺蔣競辦喜歡講什麼為其自由，他們開心最重要，自己是開心的選舉。

媒體詢問，台北101昨晚施放國慶煙火和無人機展演，期間出現火鍋圖案引發熱議，外界解讀和蔣萬安有關，但台北101董事長賈永婕發文澄清是要強調火鍋有自由選擇的方式，如何看此事。

沈伯洋說，自己看到這個演出認為只是將芋頭加進火鍋，笑談賈可能是想引戰「火鍋加不加芋頭」的議題，現場聲明自己是會加芋頭的一派，且覺得這和咖哩飯要不要拌是雷同議題，但他無此爭議，因為他會先吃咖哩醬再吃飯，打趣會盡力推廣，但可能會掉票。

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