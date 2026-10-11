影／台中市長參選人洪麗華競總成立 她喊：每個年輕人都想結婚

司法正義黨提名台中市長參選人洪麗華今天在台中市沙鹿成立競選總部，該黨主席洪參民贈好彩頭和肉粽，洪麗華在台上致詞時說自己參選理念，她説自己要參選拜訪過很多市民，大家需要的只是三餐溫飽，年輕人每個都想結婚，沒有不想結婚的，不結婚都是被迫無奈，她此話一出，現場有年輕女子立即瞪大眼睛回應。

司法正義黨主席洪參民表示，該黨全國唯一提名縣市長參選人就是台中市長參選人洪麗華，洪參民說，洪麗華很認真又勇敢，這次主動說要選台中市長，120萬元保證金也是她自己支付。洪麗華在競總成立前受訪表示，她當過里長，選過台中市議員和立委，這次參選考慮很久，很多人鼓勵她參選，她參選想喚起政府重視少子化和經濟危機問題。

洪麗華在台上致詞時說，她受到民眾鼓勵而參選，為了基層人民說真話，爭取權益，要告訴上層的人百姓真正的需要，國家應照顧人民基本生活，而不是一些不必要的建設，探討有些建設是否過渡，基層生活需求未獲重視。

她說自己參選拜訪了數萬人，從選議員到立委才知道，原來大家需要的只是三餐溫飽，而不是一些不必要的奢侈。年輕人每個人都想結婚，沒有不想結婚，都是被迫和無奈。在公園看到年輕人搖頭說不想活，社會是不是應該給他們一個道理，一個真正的生活品質？

司法正義黨提名台中市長參選人洪麗華，今天在台中市沙鹿成立競選總部，該黨主席洪參民贈好彩頭，記者游振昇／攝影

司法正義黨提名台中市長參選人洪麗華，今天在台中市沙鹿成立競選總部，記者游振昇／攝影

司法正義黨提名台中市長參選人洪麗華，今天在台中市沙鹿成立競選總部，民進黨台中市長參選人何欣純刊登廣告的公車剛好經過，記者游振昇／攝影