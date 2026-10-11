民眾黨拚插旗苗栗縣議會 黃國昌喊縣長支持鍾東錦、議員支持林志學

台灣民眾黨苗栗縣議員參選人林志學今天成立競選總部，藍白合氣氛濃，黨主席黃國昌喊出縣長選舉支持國民黨鍾東錦，用最高的選票連任，縣議員選舉支持林志學，此外，國民黨立委邱鎮軍站台，強調苗栗是藍白合最好的模範，期待民眾黨在地方萌芽及壯大。

民眾黨在苗栗縣議會從未有席位，下屆選舉民眾黨推出第四選區蔡君婷、第五選區林志學參選，林志學今天在頭份市成立競選總部，黃國昌授戰旗，立委陳昭姿、民眾黨苗栗縣部主委苗栗縣副縣長賴香伶，及邱鎮軍等人到場，「當選」聲音不斷。

黃國昌、邱鎮軍等人推薦林志學是一時之選，擔任民眾黨社發部主任時，林在工作崗位不僅待人親切、耐心溝通，所有陳情案都緊盯進度、使命必達，這屆議員選舉雖落選，仍持續經營地方、為民服務，且深入各個角落，這也是基層民意代表重要特質。

黃國昌說，鍾東錦擔任縣長以來，建設及縣政推動有目共睹，而且慧眼識英雄，把民眾黨優秀的政策會執行長賴香伶拉到苗栗一起服務，他要拜託大家，縣長選舉支持鍾，以最高票連任，縣議員選舉支持林志學，讓苗栗可以更好。

「苗栗是藍白合最好的模範」！邱鎮軍表示，他擔任苗栗市長期間，市民代表會主席是民眾黨縣黨部副主委楊喬安，鍾縣長更是「發揚光大」，請賴香伶擔任副縣長，小黨要生存不容易，各項資源相對較少，期待種子萌芽、壯大，站在國民黨的立場，也希望有友黨來鞭策、互相支持，讓台灣更好。

民眾黨苗栗縣議員參選人林志學今天成立競選總部，黨主席黃國昌授戰旗，呼口號「當選」。記者范榮達／攝影