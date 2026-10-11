影／柯志恩高屏同心看板被綠營批「鴨霸」 柯辦：不認同擅自掛名

國民黨高雄市長參選人柯志恩「高屏同心」看板出現七名綠營議員及參選人署名支持，當事人怒批此為粗暴的奧步伎倆，下午將齊赴看板處抗議。民進黨高市黨部主委黃捷表示，民進黨全力支持賴瑞隆，立場明確。柯志恩競選辦公室回應，此看板非競選團隊懸掛，屏東同鄉會也不知何人懸掛，競辦不認同這種未取得他人同意，擅自掛名的做法。

高雄林園、大寮等地出現署名屏東同鄉會的柯志恩支持看板，上面還有民進黨4位現任議員、1名無黨籍親綠議員及2名黨內提名參選人的名字，被聯名的多名議員澄清沒有被徵詢，是被「強迫中獎」，要求立刻下架。柯志恩競辦第一時間回應，根本不知道有這樣的看板。

高市議會民進黨黨團發出採訪通知，議員李喬如等七人將於鳳屏二路看板前開聯合記者會，對於柯志恩團隊使用粗暴、使用奧步的伎倆表達嚴正反對，強調「這是詐騙 我們不挺柯」。

民進黨高雄市黨部主委黃捷批評，此舉是「鴨霸手段」，柯志恩是否因民調落後、選情壓力大，才急著拿他人姓名宣傳？「難道民調落後、選舉急了，就可以先斬後奏、霸王硬上弓？」

黃捷強調，政治宣傳應有基本分寸，未經同意就使用他人姓名，不僅不尊重當事人，也可能誤導市民；民進黨全力支持賴瑞隆，立場明確，不容混淆視聽。

柯志恩競選辦公室重申，「高屏同心，挺屏東女兒」看板並非由柯志恩競選團隊懸掛，經詢問後，屏東同鄉會目前回覆，不知是何人懸掛。

柯志恩競辦強調，「我們並不認同這種未取得他人同意、就擅自掛名的做法」。競選活動應回歸理性，尊重各方意願，避免任何可能引發誤會的行為，共同維護公平、理性的選舉環境。