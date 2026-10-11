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藍營黨內質疑黨中央挺台南不如高雄 謝龍介：黨主席昨天才來

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
國民黨台南市長參選人謝龍介（右）今天為多名黨籍市議員參選人競選總部成立站台，現場旗海飄揚，不時高喊「凍蒜」，展現藍營備戰年底選戰的氣勢。記者萬于甄／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介（右）今天為多名黨籍市議員參選人競選總部成立站台，現場旗海飄揚，不時高喊「凍蒜」，展現藍營備戰年底選戰的氣勢。記者萬于甄／攝影

年底大選選戰逐漸升溫，國民黨台南市長參選人謝龍介今為多名黨籍市議員參選人站台，展現「母雞帶小雞」氣勢。針對藍營黨內質疑黨中央對台南的支持不如高雄，謝龍介回應：「黨主席昨天才來啊！」並表示，23日競選總部成立時，黨主席也將到場力挺。

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謝龍介表示，參選以來，團隊持續深入大街小巷拜票，接觸的多是基層民眾，透過直接與選民對話，了解鄉親面臨的困境與問題，並設法協助解決。他認為，深入基層、回應民意，正是台南選民期待改變的方向。

謝龍介將選戰對比為「貴族」與「庶民」之爭，反諷民進黨台南市長參選人陳亭妃找來的都是「貴族」，今天下午總統、副總統將出席陳亭妃競選總部成立活動。他強調，國民黨選擇與庶民站在一起、與民意結合，台南過去33年未曾政黨輪替，許多鄉親期待改變，未來將全力爭取市民認同。

謝龍介今天上午陸續為多名市議員參選人競選總部成立站台，包括市議員林美燕交棒給兒子葉翰勳、第6選區參選人姚正玉、第8選區參選人童小芸，以及無黨籍第10選區參選人曾之婕。現場支持者高舉旗幟、氣氛熱烈，不時高喊「凍蒜」，展現藍營備戰年底選戰的氣勢。

國民黨台南市議員林美燕（左二）此次選戰交棒給兒子葉翰勳，今成立競選總部時，林美燕也忍不住落淚、深深抱住葉翰勳。記者萬于甄／攝影
國民黨台南市議員林美燕（左二）此次選戰交棒給兒子葉翰勳，今成立競選總部時，林美燕也忍不住落淚、深深抱住葉翰勳。記者萬于甄／攝影

國民黨台南市長參選人謝龍介今為多位黨內市議員參選人站台助陣，強調團隊將深入基層、傾聽民意，爭取市民支持，力拚台南政黨輪替。記者萬于甄／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介今為多位黨內市議員參選人站台助陣，強調團隊將深入基層、傾聽民意，爭取市民支持，力拚台南政黨輪替。記者萬于甄／攝影

謝龍介 藍營 黨主席 2026九合一選舉 台南市選舉

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