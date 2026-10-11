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廣照宮碰頭！沈伯洋還原與蔣萬安談話 籲至少4場辯論加「2要件」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
選戰倒數49天，台北市長選戰相當激烈，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚與現任市長蔣萬安再度在萬華廣照宮活動同框，沈更遞上辯論會公開邀請，盼蔣能參加至少4場不同媒體辯論邀約，沈今受訪還原內容表示，對辯論協商沒有特別意見，但希望至少辦4場、聚焦不同主題，並納入交叉詰問及市民提問。記者洪子凱／攝影
選戰倒數49天，台北市長選戰相當激烈，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚與現任市長蔣萬安再度在萬華廣照宮活動同框，沈更遞上辯論會公開邀請，盼蔣能參加至少4場不同媒體辯論邀約，沈今受訪還原內容表示，對辯論協商沒有特別意見，但希望至少辦4場、聚焦不同主題，並納入交叉詰問及市民提問。記者洪子凱／攝影

選戰倒數49天，台北市長選戰相當激烈，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚與現任市長蔣萬安再度在萬華廣照宮活動同框，雙方除了握手外更簡短交流一分鐘，沈更遞上辯論會公開邀請，盼蔣能參加至少4場不同媒體辯論邀約，沈今受訪還原內容表示，對辯論協商沒有特別意見，但希望至少辦4場、聚焦不同主題，並納入交叉詰問及市民提問，時間不多盼盡快舉辦。

2026九合一選舉

沈伯洋今天上午出席民進黨大安文山議員參選人陳聖文競選總部開幕，現場人潮擠滿，帶著洋流小物希望能跟沈見面、拍照，除了沈伯洋外，包含民進黨台北市前黨部主委黃承國、民進黨秘書長徐國勇、綠委王世堅、莊瑞雄等人都到場力挺，場面熱鬧。

被問到昨晚狀況，沈伯洋表示，昨天現場其實聲音很大，他聽不太清楚蔣的聲音，但蔣很有風度但聲音太大只能聽見片段文字，回去看影片發現自己一直比4，而蔣則一直比1，笑稱「我以為在比愚人節4月1日」。

而蔣萬安表態禮拜一會派人參與TVBS辯論協調，沈伯洋表示，沒有要特別協商的內容，6、7月就已經喊話辯論，8月也簽了4家電視台辯論同意書，希望能夠舉辦4場針對不同主題辯論，若只有一場每個主題只能講一點恐讓辯論內容太過空泛，因此要先了解規畫場次，才能進而確認每場辯論會的主題，且希望要有交叉詰問及回應市民提問，辯論愈早愈好、盡快開始。

面對是否一定要交叉詰問，沈伯洋強調，若沒有就如同政見發表會各說各話沒有意義，更諷刺這樣蔣就是把曾經市政講稿生生喝鮮乳、捷運六線齊發等政策再拿出來背一次，沒什麼太大意義，呼籲還是應舉辦多場聚焦主題、有交叉詰問辯論。

沈伯洋 辯論 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉 辯論會

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