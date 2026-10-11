沈伯洋昔稱「類殖民體制」今祝國慶 蔣萬安：轉變很好 但應說清楚立場

北市選戰升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋昨祝中華民國生日快樂，卻遭質疑2014年曾發文主張制憲修改中華民國類殖民體制。台北市長蔣萬安今天表示，沈伯洋有這樣的轉變很好，但也必須清楚說明他對於中華民國的立場究竟是什麼。

蔣萬安今出席華僑節慶祝大會前受訪時表示，「我是台灣人，我是中華民國的國民。」中華民國就是大家的共同記憶，也是今天台灣民主自由法治最重要的根基。沈伯洋過去對中華民國有不同的主張，今天又突然說中華民國生日快樂，他有這樣的轉變，他們當然覺得很好，但沈也必須要很清楚說明他對於中華民國的立場究竟是什麼。「對我來講，非常的堅定，就是認同中華民國，而且是每一天堅定的捍衛。」

蔣萬安昨和沈伯洋在艋舺廣照宮同場造勢，除被洋流包圍，也接下沈伯洋辯論邀請書，蔣競辦昨也質疑，沈伯洋「只放話不協商，是王祿仙？」

蔣萬安表示，辯論的重點是在舉辦，而不是把它當成選舉的話題。所以不是喊愈多場就愈贏。昨天他碰到沈伯洋也當面跟他說，因為現雙方對於由TVBS舉辦是有共識的，雙方也都簽了同意書。周一主辦單位就會邀請雙方陣營好好討論，就接下來舉辦的時間、提問方式跟細節來協商。他的競選團隊一定會出席，希望沈伯洋的代表也要出席。

此外，台北市長蔣萬安競辦發言人李彥秀的「社工發毒說」，引發社工抗議要求道歉。蔣萬安表示，如果大家還不健忘， 可以很清楚了解整件事情是，沈伯洋當時文章的主張、文字上都寫得非常清楚，沈伯洋現在的主張，反而是他當年所批判的爛瘡政策。

蔣萬安說，台北隊在他上任的四年內推動各項建設都在加速腳步並且完成。比如說爭取輝達落腳台北，當中受到很多阻撓，各界也質疑用電問題。第二是大巨蛋，市府希望趕快在上任第一年完工啟用，又是誰百般拖延啟用時程；至於營養午餐免費，市府希望讓孩子感受到餐桌上平權、減輕爸媽負擔，又是誰不斷刻意渲染造謠，造成人心惶惶不安。甚至公館圓環拆除，過程市府頂住壓力、打落牙齒和血吞，現在大幅下降交通事故，交通也非常順暢。

蔣萬安說，市府一直在不斷加速推動各項的市政，提出政績、相關政見；對手卻不斷地阻撓，甚至不斷造謠來刻意阻止台北市往前邁進。

另外，桃園市議員詹江村踢爆，擁有14萬成員的蔣萬安後援會，管理人竟然都是青鳥。蔣萬安鄭重聲明，這不是官方的粉絲專頁或粉絲後援會，他也很不希望看到有這樣的做法。