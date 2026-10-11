張啓楷向總統提出民生三問 不排除衝王美惠競總向賴清德遞陳情書

嘉義市長參選人張啓楷今天舉辦「嘉義民生問不停」記者會，三問賴清德總統、三問嘉義市長參選人王美惠，提出物價上漲、高架輕軌及電費調整等議題，不排除今天下午會到對手王美惠競選總部成立大會，當面遞陳情書給賴清德，將以理性、平和方式提出建議。

張啓楷說，近年物價明顯上漲，薪水漲幅卻非常少，行政院主計總處消費者物價統計，近四年整體物價上漲9%，其中外食漲幅14.4%、便當漲幅16%、中式早餐漲幅16.9%，民以食為天，希望藉由賴清德總統今日訪嘉義之際，代表嘉義市民詢問物價何時回穩。

張啓楷也說，中央21年前承諾興建嘉義聯外高架輕軌，現在高鐵及台鐵運量已達標準，卓榮泰去年5月6日在立法院答詢覆中央負擔372億元工程款，隔天交通部卻變調，稱仍需處理經費分擔及審查程序，讓市長黃敏惠哭了，他將遞交陳情書給總統，推動嘉義市該有的重大建設。

張啓楷也說，電價凍漲到年底，台電公司算出增長幅度12.83%，行政院追加預算撥補台電711億元，12月將召開電價審議委員會，穩定電價有許多方法，現在核三即將重啟，電價上漲將衝擊百工百業，一定要擋下來，他今天會找機會遞交陳情書給賴清德總統，解決這三個問題。

議員張秀華、議員陳家平、議員傅大偉、議員參選人梁樹綸、議員參選人王閔正等人到場。現場另有民眾向王美惠提問，當初提出政見要爭取輕軌，經費與時程至今沒有著落；市政決策能否自己做主，還是背後另有藏鏡人；許多問題仍待回應，要不要與對手公開辯論。

嘉義市長參選人張啓楷今天舉辦嘉義民生問不停記者會，有民眾對嘉義市長參選人王美惠提出三問記者黃于凡／攝影

嘉義市長參選人張啓楷今天舉辦嘉義民生問不停記者會，有民眾對嘉義市長參選人王美惠提出三問記者黃于凡／攝影

嘉義市長參選人張啓楷今天向賴清德總統提出物價、電價、輕軌等三問，不排除下午出席對手王美惠競選總部成立大會，當面遞交陳情書給賴清德總統。記者黃于凡／攝影