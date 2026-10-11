昔稱中華民國是「類殖民體制」 蔣競辦：沈伯洋請說清楚國家認同立場

民進黨北市長參選人沈伯洋昨雙十國慶，表示中華民國的國慶，祝這個國家生日快樂。蔣萬安競選辦公室今質疑，沈過去社群公開宣稱中華民國憲政體制為「類殖民體制」；如今為選市長，搖身一變高喊「中華民國國慶快樂」，究竟是真心認同中華民國，還是為選票政治包裝？

蔣辦也呼籲沈伯洋不該再用話術閃躲，應正面回應國人對其國家認同與核心價值的質疑。

蔣萬安競選辦公室指出，國家認同是政治人物最基本的誠信基石。過去沈伯洋在學術界期間，言論立場鮮明，對「中華民國」體制充滿質疑與批判，甚至冠上「類殖民」等強烈否定性標籤；但隨著參選台北市長，其態度卻出現大轉彎，跟隨大眾祝賀國慶。

蔣辦質疑：「哪個沈伯洋才是真的沈伯洋？過去無論在學術界或擔任立委的沈伯洋都不見對中華民國的認同，現在突然願意大聲喊出中華民國跟國慶日。但這不能遮掩過去的主張，如果過去認為是類殖民，那今天慶祝的究竟是什麼？政治人物可以有理念光譜的調整，但不能為了選戰量身打造『人格分裂式』的政治立場。如果連國家認同都能隨選舉風向漂移，人民又該如何相信你的公共政策承諾？」

蔣萬安競選辦公室進一步盤點，沈伯洋自投入選戰以來，態度丕變、立場搖擺的案例早已不勝枚舉，在多項重大公共議題上全面「髮夾彎」，包括毒品、廢死、大麻合法化、教師節該不該放假、雙城論壇、普發現金等多項議題。

蔣萬安競選辦公室強調，政治可以競爭，但必須誠實。公共政策與國家認同不是候選人用來獲取政治利益他工具。不能需要深綠選票時就否定中華民國、反對法治與民意主流；到了需要中間選民時，就換上一副溫和理性的面具。

蔣辦呼籲沈伯洋：請公開向全體市民與國人清楚說明，你到底認不認同中華民國憲法體制？過去在死刑、毒品防制、民生普發與兩岸交流上的發言，究竟哪一個才是真正的沈伯洋？是過去的理念純屬空談，還是現在的妥協只是選舉騙局？國人的眼睛是雪亮的，誠信不容打折，請沈委員給社會大眾一個交代！