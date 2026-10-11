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李四川直搗本命選區 蘇巧慧：我做市長大巨蛋一定行

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席板橋市議員山田摩衣聯合競總成立大會。記者葉德正／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席板橋市議員山田摩衣聯合競總成立大會。記者葉德正／攝影

國民黨新北市長李四川昨成立樹林聯合競選總部，直搗民進黨新北市長參選人蘇巧慧立委選區。蘇巧慧今天表示，感謝樹林、鶯歌及新莊鄉親一路栽培，未來若由她擔任市長，樹林大巨蛋一定如期如質完工，並完善周邊商業規模及交通建設，串聯樹林、板橋及新莊，帶動區域整體發展「蘇巧慧做市長，大巨蛋一定行。」

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蘇巧慧今天出席板橋山田摩衣聯合競選總部成立大會，被問到藍營內部民調，板橋藍綠差距縮小，蘇表示，若板橋民調有所起色，要歸功於民進黨議員這幾年的努力，她也會認真參考各項民調，希望在選戰最後階段凝聚更大力量，並承諾推動板橋更快的都市更新、更好的文化園區、商業廊帶更新，及加速醫療園區建設，與板橋議員共同努力。

被問到對手到本命區，蘇巧慧表示，樹林這幾年有許多建設成果，包括捷運動工、堤外便道完工、交流道、學校、人行道等建設，甚至山區自來水，都是大家共同努力的成果，也是她在樹林選區屢屢獲得高票的原因。

蘇巧慧指出，未來一定會把樹林建設得更好，尤其樹林大巨蛋是地方重要建設，除確保工程如期如質完工，也要讓周邊商業規模及交通規畫更加完善，透過整體規畫帶動樹林、板橋及新莊發展。

她說，自己不僅熟悉樹林，更是喜歡演唱會與棒球的新世代參選人，如果讓她來做，不但工程能如期如質完工，且要把周邊商業、、交通等打造得更完善，帶動樹林、板橋、新莊一起動起來。

李四川 蘇巧慧 大巨蛋 2026九合一選舉 新北市選舉

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