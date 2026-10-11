李四川直搗本命選區 蘇巧慧：我做市長大巨蛋一定行

國民黨新北市長李四川昨成立樹林聯合競選總部，直搗民進黨新北市長參選人蘇巧慧立委選區。蘇巧慧今天表示，感謝樹林、鶯歌及新莊鄉親一路栽培，未來若由她擔任市長，樹林大巨蛋一定如期如質完工，並完善周邊商業規模及交通建設，串聯樹林、板橋及新莊，帶動區域整體發展「蘇巧慧做市長，大巨蛋一定行。」

蘇巧慧今天出席板橋山田摩衣聯合競選總部成立大會，被問到藍營內部民調，板橋藍綠差距縮小，蘇表示，若板橋民調有所起色，要歸功於民進黨議員這幾年的努力，她也會認真參考各項民調，希望在選戰最後階段凝聚更大力量，並承諾推動板橋更快的都市更新、更好的文化園區、商業廊帶更新，及加速醫療園區建設，與板橋議員共同努力。

被問到對手到本命區，蘇巧慧表示，樹林這幾年有許多建設成果，包括捷運動工、堤外便道完工、交流道、學校、人行道等建設，甚至山區自來水，都是大家共同努力的成果，也是她在樹林選區屢屢獲得高票的原因。

蘇巧慧指出，未來一定會把樹林建設得更好，尤其樹林大巨蛋是地方重要建設，除確保工程如期如質完工，也要讓周邊商業規模及交通規畫更加完善，透過整體規畫帶動樹林、板橋及新莊發展。

她說，自己不僅熟悉樹林，更是喜歡演唱會與棒球的新世代參選人，如果讓她來做，不但工程能如期如質完工，且要把周邊商業、、交通等打造得更完善，帶動樹林、板橋、新莊一起動起來。