AI園區設淡海科學城 蘇巧慧：黃仁勳飛機可繼續停松山機場

台北市長蔣萬安拋出松山機場遷移，改建為AI園區，引發熱議，國民黨新北市長參選人李四川認為不影響捷運建設。民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天表示，國民黨有些「問A答B」，沒有人反對捷運建設，但若現階段就遷走松山機場，離島居民交通往返、醫療需求，及松機每年560萬人次旅客的交通問題要如何解決。她早已就提出，將AI產業園區設在淡海科學城，串接整個AI科學廊帶，與北士科共同發展，讓人才、資金留在新北，「黃仁勳的飛機可以繼續停松機」。

蘇巧慧表示，要發展AI產業園區，其實距離北市科最近的地方，就是新北的淡水淡海科學園區，她也早已提出將AI園區設在淡海科學城的構想。

蘇巧慧說，她現在競選的是新北市長，希望所有人才、資金都能留在新北，這是她的責任，也是她的企圖心，希望未來淡海科學城能串接整個AI科學廊帶，與北士科一起發展，形成新的科學園區，而且黃仁勳的飛機可以繼續停在松機，離島居民還有所有要往返國門的雙北市民們，也都有一個好的機場可以完成大家的交通，這樣最好。