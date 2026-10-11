港湖激戰區…台灣基進吳欣岱搶深綠票 陳水扁社群留言加油

年底選戰倒數，北市港湖激戰區，台灣基進港湖議員參選人吳欣岱推出全新募款小物「腳踏獨立、手舉自由民主」， 搶攻深綠票，還吸引前總統陳水扁在吳欣岱競選小物宣傳threads留言加油，兩人社群互動熱烈。

台灣基進台北市內湖、南港區市議員參選人吳欣岱日前於台灣獨立建國聯盟舉辦募款小物發表記者會，正式推出結合港湖地景、台語元素與台灣意象的全新募款小物「港湖一日生活貼紙書」、「台灣獨立襪」及「自由民主毛巾」。

吳欣岱表示，政治不應只存在於選舉，更應從每天生活的土地、語言與價值出發。這套募款小物的構思歷時四年多，初衷是希望將這幾年來在港湖地區的公民實踐與政治參與，轉化為具體的物品，讓支持者與關心這片土地的人都能感受到。

另外，貼紙書設計以「台灣藍鵲」作為吳欣岱的代表角色，並融入藍鵲護巢的特性，象徵吳欣岱守護台灣與港湖的堅定立場。貼紙書更精心設計了包括公園的椅子、學校的椅子、甚至夜市的紅色鐵椅等不同場景，將大湖公園、碧山巖、737夜市等在地記憶，以及南港腔台文俗諺巧妙融入其中，期盼家長能帶著孩子一邊玩貼紙、一邊認識港湖與台灣。

前總統陳水扁也拍影片力挺，並在吳欣岱競選小物宣傳threads留言加油，相挺競選小物傳達到理念價值。

台灣基進港湖議員參選人吳欣岱推出全新募款小物「腳踏獨立、手舉自由民主」， 搶攻深綠票，還吸引前總統陳水扁在吳欣岱競選小物宣傳threads留言加油，兩人社群互動熱烈。圖／截自吳欣岱社群