快訊

MLB／悲情白襪慘吞21K、村上宗隆4K 守護者晉級ALCS對決光芒

川普沒得獎拿國際刑事法院出氣 諾貝爾和平獎得主說話了

為何過了40歲吃一樣多卻變胖？醫揭中年身體4大變化 不只是代謝變慢

聽新聞
0:00 / 0:00

港湖激戰區…台灣基進吳欣岱搶深綠票 陳水扁社群留言加油

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台灣基進港湖議員參選人吳欣岱推出全新募款小物「腳踏獨立、手舉自由民主」， 搶攻深綠票，還吸引前總統陳水扁在吳欣岱競選小物宣傳threads留言加油，兩人社群互動熱烈。圖／截自吳欣岱臉書
台灣基進港湖議員參選人吳欣岱推出全新募款小物「腳踏獨立、手舉自由民主」， 搶攻深綠票，還吸引前總統陳水扁在吳欣岱競選小物宣傳threads留言加油，兩人社群互動熱烈。圖／截自吳欣岱臉書

年底選戰倒數，北市港湖激戰區，台灣基進港湖議員參選人吳欣岱推出全新募款小物「腳踏獨立、手舉自由民主」， 搶攻深綠票，還吸引前總統陳水扁在吳欣岱競選小物宣傳threads留言加油，兩人社群互動熱烈。

2026九合一選舉

台灣基進台北市內湖、南港區市議員參選人吳欣岱日前於台灣獨立建國聯盟舉辦募款小物發表記者會，正式推出結合港湖地景、台語元素與台灣意象的全新募款小物「港湖一日生活貼紙書」、「台灣獨立襪」及「自由民主毛巾」。

吳欣岱表示，政治不應只存在於選舉，更應從每天生活的土地、語言與價值出發。這套募款小物的構思歷時四年多，初衷是希望將這幾年來在港湖地區的公民實踐與政治參與，轉化為具體的物品，讓支持者與關心這片土地的人都能感受到。

另外，貼紙書設計以「台灣藍鵲」作為吳欣岱的代表角色，並融入藍鵲護巢的特性，象徵吳欣岱守護台灣與港湖的堅定立場。貼紙書更精心設計了包括公園的椅子、學校的椅子、甚至夜市的紅色鐵椅等不同場景，將大湖公園、碧山巖、737夜市等在地記憶，以及南港腔台文俗諺巧妙融入其中，期盼家長能帶著孩子一邊玩貼紙、一邊認識港湖與台灣。

前總統陳水扁也拍影片力挺，並在吳欣岱競選小物宣傳threads留言加油，相挺競選小物傳達到理念價值。

台灣基進港湖議員參選人吳欣岱推出全新募款小物「腳踏獨立、手舉自由民主」， 搶攻深綠票，還吸引前總統陳水扁在吳欣岱競選小物宣傳threads留言加油，兩人社群互動熱烈。圖／截自吳欣岱社群
台灣基進港湖議員參選人吳欣岱推出全新募款小物「腳踏獨立、手舉自由民主」， 搶攻深綠票，還吸引前總統陳水扁在吳欣岱競選小物宣傳threads留言加油，兩人社群互動熱烈。圖／截自吳欣岱社群

台灣基進港湖議員參選人吳欣岱推出全新募款小物「腳踏獨立、手舉自由民主」， 搶攻深綠票，還吸引前總統陳水扁在吳欣岱競選小物宣傳threads留言加油，兩人社群互動熱烈。圖／截自吳欣岱社群
台灣基進港湖議員參選人吳欣岱推出全新募款小物「腳踏獨立、手舉自由民主」， 搶攻深綠票，還吸引前總統陳水扁在吳欣岱競選小物宣傳threads留言加油，兩人社群互動熱烈。圖／截自吳欣岱社群

吳欣岱 陳水扁 台灣基進 2026九合一選舉 內湖 台北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

選戰視覺拚創意 配色、諧音標語搶選民目光

假送競選小物！留言+1遭引導加LINE 最新詐騙手法曝

【專家之眼】選將與黨中央各吹各的調 藍營的難題

藍白互動再受矚目！邱臣遠競總明成立 陳見賢、高虹安送花力挺

相關新聞

柯志恩「高屏同心」看板出現5綠營議員署名相挺引反彈 柯競辦：未授意

高雄市街頭出現國民黨高雄市長參選人柯志恩「高屏同心挺屏東女兒」看板，下方署名竟出現民進黨4位現任議員、1名無黨籍議員及2參選新人名字，被連名的議員澄清陸續表態沒有被徵詢，是被「強迫中獎」，要求立刻下架。柯志恩競辦表示，沒有授權任何單位張掛，正在查證中。

港湖激戰區…台灣基進吳欣岱搶深綠票 陳水扁社群留言加油

年底選戰倒數，北市港湖激戰區，台灣基進港湖議員參選人吳欣岱推出全新募款小物「腳踏獨立、手舉自由民主」， 搶攻深綠票，還吸引前總統陳水扁在吳欣岱競選小物宣傳threads留言加油，兩人社群互動熱烈。

蔣萬安出席張延廷競總成立 列中正萬華5建設：起厝起一半師傅不能換

年底選戰倒數49天，台北市長蔣萬安選務行程滿檔，今天一早蔣萬安出席國民黨中正萬華議員參選人張延廷競選總部成立，現場凍蒜聲不斷，蔣萬安細數他上任後，中正萬華的五大重大建設，高喊「起厝起一半，師傅不能換」，11月28日投票日，「全力支持張延廷、全力支持蔣萬安；張延廷一票，蔣萬安一票。」

造勢不喊凍蒜 屏東縣議員參選人莊瓊如搬出大恐龍 廟口變親子樂園

屏東縣第二選區議員參選人莊瓊如將傳統拜票行程變成充滿笑聲親子大冒險，廟口前大恐龍驚喜現身，大小朋友們齊聚一堂，莊瓊如說，想要一場能聽見大家笑聲選舉，一場爸爸媽媽願意帶著孩子出門，一起來認識她，也重新認識自己家鄉的選舉。

洋流能吹翻台中？何欣純與江啟臣決戰中間選民

沈伯洋與何欣純日前在台中審計新村、市民廣場合體造勢，帶出年輕人聚集的「洋流」旋風。這股聲量能否轉換成選票、甚至壓過「欣潮」產生反作用，成為台中選戰最大變數。

台北市長選舉白熱化…蔣萬安、沈伯洋同場較勁 互揪辯論

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚短兵相接，在萬華廣照宮飛天大聖祖聖誕千秋平安福宴同場，蔣萬安遇到沈伯洋時表示，ＴＶＢＳ周一會有辯論協調，「我們會派人去，也希望他們能派人去」。沈伯洋也比出四，意指要辦四場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。