蔣萬安出席張延廷競總成立 列中正萬華5建設：起厝起一半師傅不能換

年底選戰倒數49天，台北市長蔣萬安選務行程滿檔，今天一早蔣萬安出席國民黨中正萬華議員參選人張延廷競選總部成立，現場凍蒜聲不斷，蔣萬安細數他上任後，中正萬華的五大重大建設，高喊「起厝起一半，師傅不能換」，11月28日投票日，「全力支持張延廷、全力支持蔣萬安；張延廷一票，蔣萬安一票。」

蔣萬安今天輔選行程滿檔，上午也出席中正萬華張延廷參選人、松山信義議員詹為元競選總部成立。蔣萬安一到場，現場支持者相當熱情，凍蒜聲不斷，包括立委洪孟楷、賴士葆、徐巧芯、媒體人趙少康也到場支持。

蔣萬安說，張延廷在國慶連假成立競選總部別具意義，並稱讚張延廷一生保衛國家，從基層飛行員開始，一路徑升到空軍副司令，更重要擁有政治學博士，做過空軍官校校長，具有管理領導長才，要從保家衛國身份，投入服務中正萬華鄉親。

蔣一早到中正萬華輔選，也細數他四年來，讓中正萬華變得不一樣，包括東門市場改建，他與團隊積極克服困難，終於東門中繼市場落成啟用，跨出關鍵一步；中正橋改建也在任內順利完工，川端橋再造也順利進行；萬華區艋舺公園改造也將在下周落成。

蔣說，還有他上任後，大力推動都市更新，期待已久的南機場單元三順利完成簽約，單元四下周也要完成簽約，單元五也要公告招商，台北市進入大都更時代；捷運萬大線加速提高經費推動，明年就可以完工通車。