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造勢不喊凍蒜 屏東縣議員參選人莊瓊如搬出大恐龍 廟口變親子樂園

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣第二選區議員參選人莊瓊如（中）將傳統拜票行程變成充滿笑聲親子大冒險，廟口前大恐龍驚喜現身。圖／莊瓊如提供
屏東縣第二選區議員參選人莊瓊如（中）將傳統拜票行程變成充滿笑聲親子大冒險，廟口前大恐龍驚喜現身。圖／莊瓊如提供

屏東縣第二選區議員參選人莊瓊如將傳統拜票行程變成充滿笑聲親子大冒險，廟口前大恐龍驚喜現身，大小朋友們齊聚一堂，莊瓊如說，想要一場能聽見大家笑聲選舉，一場爸爸媽媽願意帶著孩子出門，一起來認識她，也重新認識自己家鄉的選舉。

2026九合一選舉

莊瓊如是紙風車劇團的前副團長，在紙風車20多年，是孩子們熟悉「巫媽媽」與「阿嬤姐姐」，這次返鄉投入縣議員選戰。8日晚間她在麟洛鄉開明堂辦造勢活動有別於傳統，大恐龍驚喜現身，孩子們追著恐龍跑，大人忙拍照，宛若一座沒有圍牆的戶外劇場。

莊瓊如說，她過去跟著紙風車走遍台灣，她堅信，藝術不用等孩子走很遠才看得到，「我們可以主動走進廟口、社區和村庄，把表演帶到孩子面前」。

莊瓊如說，她從紙風車劇團走進地方，更能理解「First Mile, Kid’s Smile」意義。文化的第一哩路，就是主動走到孩子面前；而孩子最真實的笑容，就是一切努力的起點。

「我們今天不是因為政治立場來到這裡，而是因為喜歡表演、喜歡孩子的笑聲而相聚。」莊瓊如說，未來將持續結合表演藝術與地方特色，把每一次走訪變成認識屏北、親近文化機會。

紙風車劇團團長任建誠也到場力挺，任建誠說，一場演出或許只能陪伴孩子兩個小時，但莊瓊如選擇回到屏東，希望爭取更好的教育資源與更平權藝文環境，將舞台上短暫感動，變成長長久久的地方陪伴。

「真正的教育，不是把所有孩子放進同一個模子，而是給孩子多元舞台，讓不同性格、不同能力孩子，都有發光、被看見的機會。」莊瓊如表示，近年屏東陸續發展特色學校，紙風車投入在地戲劇人才培訓，改變已開始發生，更需有人持續串連資源、陪伴地方走下去。

莊瓊如說，文化不只是辦一場活動，而是讓孩子擁有更多選擇，讓年輕人願意回鄉，也讓地方原本的故事與人才被更多人看見。

屏東縣第二選區議員參選人莊瓊如（右二）將傳統拜票行程變成充滿笑聲親子大冒險，廟口前大恐龍驚喜現身。圖／莊瓊如提供
屏東縣第二選區議員參選人莊瓊如（右二）將傳統拜票行程變成充滿笑聲親子大冒險，廟口前大恐龍驚喜現身。圖／莊瓊如提供

屏東縣第二選區議員參選人莊瓊如將傳統拜票行程變成充滿笑聲親子大冒險，廟口前大恐龍驚喜現身。圖／莊瓊如提供
屏東縣第二選區議員參選人莊瓊如將傳統拜票行程變成充滿笑聲親子大冒險，廟口前大恐龍驚喜現身。圖／莊瓊如提供

屏東縣第二選區議員參選人莊瓊如（中）將傳統拜票行程變成充滿笑聲親子大冒險，廟口前大恐龍驚喜現身。圖／莊瓊如提供
屏東縣第二選區議員參選人莊瓊如（中）將傳統拜票行程變成充滿笑聲親子大冒險，廟口前大恐龍驚喜現身。圖／莊瓊如提供

屏東縣第二選區議員參選人莊瓊如（左一）將傳統拜票行程變成充滿笑聲親子大冒險，廟口前大恐龍驚喜現身。圖／莊瓊如提供
屏東縣第二選區議員參選人莊瓊如（左一）將傳統拜票行程變成充滿笑聲親子大冒險，廟口前大恐龍驚喜現身。圖／莊瓊如提供

屏東縣第二選區議員參選人莊瓊如（中）將傳統拜票行程變成充滿笑聲親子大冒險，廟口前大恐龍驚喜現身。圖／莊瓊如提供
屏東縣第二選區議員參選人莊瓊如（中）將傳統拜票行程變成充滿笑聲親子大冒險，廟口前大恐龍驚喜現身。圖／莊瓊如提供

2026九合一選舉 議員 莊瓊如 屏東縣選舉 恐龍

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