柯志恩「高屏同心」看板出現5綠營議員署名相挺引反彈 柯競辦：未授意

高雄市街頭出現國民黨高雄市長參選人柯志恩「高屏同心挺屏東女兒」看板，下方署名竟出現民進黨4位現任議員、1名無黨籍議員及2參選新人名字，被連名的議員澄清陸續表態沒有被徵詢，是被「強迫中獎」，要求立刻下架。柯志恩競辦表示，沒有授權任何單位張掛，正在查證中。

高雄林園通往屏東雙園大橋的沿海路上，近日出現以屏東同鄉會為名張掛的柯志恩看板，下方署名「屏東同鄉會及市議員黃柏霖、吳昱鋒、李雅芬、許采蓁、李喬如、林智鴻、湯詠瑜、李雨庭、黃敬雅、張博洋」。

上述署名者中，僅黃柏霖、李雅芬及許采蓁是現任國民黨議員，其餘為綠營現任議員，甚至還有兩人是民進黨提名的參選新人，未具備議員身分。

民進黨市議員李雨庭砲轟，當過立委、選過市長的人，不經當事人同意，就把人家的名字放自己的看板，這種沒知識、沒常識的市長候選人，高雄人挺得下去嗎？

民進黨團無黨籍議員張博洋則表示，昨天第一時間有人告知後，他感到滿頭問號，這比選舉抹黑文宣還有殺傷力，自己是被強迫中獎支持柯志恩，未取得任何授權，直接以他名字掛看板。

張博洋強調，「屏東我挺周春米、高雄挺賴瑞隆」， 已經請屏東同鄉會盡速找到熱心人士把看板下架，避免造成不必要誤會。

柯志恩競選辦公室回應，這面看板非競辦張掛或授意任何單位代掛，發現看板爭議之後才知道有這樣的看板存在，目前正在查證是否真如上面署名的屏東同鄉會所掛，以及張掛用意為何，查證明確後再進一步對外說明。