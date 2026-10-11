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選戰視覺拚創意 配色、諧音標語搶選民目光

中央社／ 11日綜合報導

選舉看板為爭取選民目光，參選人從主視覺配色、競選戰袍到標語各出奇招，有人運用鮮明色彩跳脫傳統政黨印象，也有人結合施政經驗、姓名諧音與城市意象，盼讓選民加深記憶。

2026九合一選舉

選舉腳步逼近，新竹縣長參選人徐欣瑩鄭朝方，嘉義市長參選人王美惠、張啓楷，以及高雄市長參選人賴瑞隆柯志恩，都將視覺設計納入形象塑造；透過不同視覺語言呈現個人形象、施政主張，讓看板與競選小物成為爭取選民辨識度的選戰工具。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩表示，她的競選主視覺以深藍色為基底，呼應自己的理工背景，並加入粉紅色愛心幾何圖形，降低傳統政黨色彩的剛硬感；周邊則推出粉紅色棒球帽，正面繡有姓名英文諧音「Shesinging」及Q版人物，側面以「新竹win」呼應「新竹贏」，增加姓名及競選訴求辨識度。

徐欣瑩說，競選看板推出2款設計，其中「AI新竹　更科技，更有愛」將AI字體與愛心圖形結合，搭配深藍、粉紅配色；另一款「人民才是城市的主角」則減少參選人人像比例，以多張縣民生活照片拼貼為主，將視覺焦點放在居民生活。

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方說，他的競選主軸以「會做事，帶來改變」呈現近年施政成果，核心標語則為「竹北經驗，竹縣實現」，強調因具有鄉鎮市公所第一線行政首長經驗，盼以竹北市長任內的治理成果，讓選民直接連結其施政能力與競選主張。

鄭朝方表示，在竹北市長任內推動公園改造、道路改善、夜間照明及地下道環境優化等建設，競選標語不採姓名諧音，以具體施政經驗作為辨識重點；若當選縣長，將竹北推動公共建設及城市環境改善的經驗，延伸至新竹縣各鄉鎮市。

民進黨嘉義市長參選人王美惠從當議員起，騎機車四處服務選民、跑行程，就算擔任立委，仍以機車為主要交通工具，從「機車議員」到「機車立委」；她的幕僚說，王美惠的鮮明形象已深烙選民心中，因此選舉看板以騎機車拜票圖像，凸顯親民形象。

王美惠幕僚認為，選舉看板以簡單、清楚及個人特質形象為主，並不加以修飾；看板初期主打「最在地、最骨力、深耕嘉義」，呈現多年來在中央問政、爭取地方建設努力；後續看板則聚焦城市治理理念，向市民傳達未來打造雲嘉嘉核心城市願景。

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷認為，嘉義市長選舉是藍白合示範區，他的幕僚說，選舉看板中，結合民眾黨、國民黨及無黨籍的嘉義市議員提名參選人，以民主聖地最強戰隊為訴求，塑造藍白大團結為嘉義市民努力打拚、幸福再+1。

張啓楷幕僚說，主要競選看板以「幸福延續、啓開未來」為競選標語，「啓開」不僅為「啓楷」諧音，更蘊含開啟未來意涵；幸福延續則是意味延續嘉義市長黃敏惠的17年施政成果，看板色系以藍白為元素，加上張啓楷、黃敏惠競選合照，象徵藍白大團結、作伙顧嘉義、開創新未來涵意。

民進黨高雄市參選人賴瑞隆表示，他的選舉主視覺選用桃紅色作為代表色，希望呈現年輕、活力，也更具現代國際感的形象；從看板到各式文宣與周邊，都以一致的色彩貫穿，希望讓屬於「賴瑞隆」的識別可抓住市民的眼球、留下深刻印象。

賴瑞隆說，在小物部分，許多設計都是由年輕幕僚發想，加入年輕、有趣的元素；此外，台灣人的生活也離不開諧音梗，有網友以「隆」字延伸出「隆捲風」、「隆興旺」等創意，更自發製作應援小物發放。

國民黨高雄市長參選人柯志恩競選辦公室表示，此次競選口號是「夢想海港・世界雄心」，競選看板主視覺也以此為核心。色彩有包括科技藍象徵未來產業；豐收黃呼應稻穗、香蕉、鳳梨等在地農產；豔陽紅代表南方城市的熱情與活力；海洋青則象徵港灣、漁業與永續發展。

團隊表示，多元色彩如同高雄38個行政區各具特色，卻共同構成一座科技、產業、農業、海洋、文化與生活並進的城市；看板標語「為高雄凸全世界」，「凸」代表向前走、四處闖，也象徵讓高雄從海港出發，勇敢走向世界。

標語 徐欣瑩 王美惠 2026九合一選舉 鄭朝方 賴瑞隆 柯志恩 新竹縣選舉

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