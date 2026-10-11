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台北市長選舉白熱化…蔣萬安、沈伯洋同場較勁 互揪辯論

聯合報／ 記者林佳彣楊正海林琮恩翁唯真／台北報導
尋求連任的台北市長蔣萬安（左）與民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）昨晚出席萬華廣照宮平安福宴，兩人握手、短暫交談1分多鐘。記者黃義書／攝影
尋求連任的台北市長蔣萬安（左）與民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）昨晚出席萬華廣照宮平安福宴，兩人握手、短暫交談1分多鐘。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋昨晚短兵相接，在萬華廣照宮飛天大聖祖聖誕千秋平安福宴同場，蔣萬安遇到沈伯洋時表示，ＴＶＢＳ周一會有辯論協調，「我們會派人去，也希望他們能派人去」。沈伯洋也比出四，意指要辦四場。

2026九合一選舉

蔣萬安、沈伯洋昨都勤跑基層，蔣一早出席北市府國慶升旗典禮，宣示打造台北ＡＩ黃金世界，隨即參加興安華城社區升旗典禮，提振藍營士氣，並到士東市場掃街拜票。

沈伯洋一早到內湖區湖光市場掃街拜票，傍晚到復興口夜市掃街。沈伯洋號召民眾在廣照宮有機會遇到蔣市長，請大家提醒他已經有四家媒體說能夠舉辦辯論，希望能夠針對市政來討論，「不要再一直丟出死貓了」死貓現在已經丟不知道幾條了，現在需要的是針對市政的說明跟辯論。

大批人潮隨即在晚間近七時，跟隨沈伯洋來到聖誕千秋平安福宴，支持者大喊「台北的市長沈伯洋」、「沈伯洋凍蒜」，沈伯洋先去宮內參拜，再前往參加廣照宮平安福宴。過程中，正好蔣萬安也抵達，蔣萬安的支持者也大喊回敬「蔣萬安凍蒜」，雙邊粉絲不斷叫陣。

蔣萬安和沈伯洋也在會場相遇，兩人握手、短暫交談一分鐘，在一片嘈雜聲中，蔣萬安向媒體透露，他向沈伯洋談辯論的事情，說周一ＴＶＢＳ就會請雙方陣營協調，他一定會去，也請沈伯洋陣營一定要派人去，談辯論的相關細節和協調，讓第一場辯論往前推進。

蔣萬安競辦質疑，沈伯洋到底要不要辯論？如果只是不斷對外放話，卻不願實際參與第一場辯論協商，這不是「王祿仙」，什麼才是「王祿仙」？與其持續隔空喊話，不如先派人坐下來談，讓市民期待的辯論真正往前推進。

沈伯洋競總指出，目前已有四家媒體提出辯論會邀請，皆同意應邀出席，希望就市政議題充分對話，並進行雙方交叉詰問。沈伯洋已在邀請函上簽名，並特別留下蔣萬安的簽名欄位，邀蔣同意所有辯論。

2026九合一選舉 沈伯洋 蔣萬安 辯論 台北市選舉

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