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新北陸戰愈打愈烈 李四川攻樹林 蘇巧慧掃三蘆

聯合報／ 記者林媛玲林昭彰／新北報導
國民黨新北市長參選人李四川（中）樹林區聯合競選總部成立，超過六百位民眾與眾多里長力挺。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川（中）樹林區聯合競選總部成立，超過六百位民眾與眾多里長力挺。圖／李四川競辦提供

新北市長選舉激戰，國民黨參選人李四川樹林區聯合競選總部成立，直搗民進黨本命區，承諾未來將以新北巨蛋城、大漢溪捷運縱貫線及大柑園科學城三大建設；民進黨參選人蘇巧慧昨到蘆洲、三重交界處水流公市場掃街，承諾加速推動蘆南蘆北重劃區、蘆洲醫院。

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李四川聯合競總現場昨有超過六百位民眾與眾多里長力挺，場面熱烈。樹林區競總主委何玉枝特別恭迎北三媽神尊到現場，一同為新北祈福，並為李四川獻上祝福。

一名住在樹林五十多年民眾帶來一頂集結前台北縣長周錫瑋、前新北市長朱立倫及新北市長侯友宜的帽子，邀請李四川簽名留念，還開心直呼「集滿四位縣市長了」。

李四川指出，未來擔任市長將興建大漢溪捷運縱貫線，自民生汐止線延伸，從三重、新莊、塭仔圳一路串連至土樹三鶯地區，銜接三鶯線，強化在地交通量能，未來三鶯線還可銜接桃園捷運路網，將基北北基桃四縣市連接在一起。

蘇巧慧昨到蘆洲、三重交界處水流公市場，許多民眾一看到蘇巧慧便拿出手機要求合影留念，有攤販主動送上蒜苗、白蘿蔔，祝福「凍蒜」。

蘇巧慧說，未來她期盼可以帶領市府團隊，和三重、蘆洲在地議員共同努力，打造「三重二點○」，加速第二行政中心完工啟用，推動新北市立聯合醫院三重院區增建第三醫療大樓，同時加速推動蘆南蘆北重劃區、蘆洲醫院，並緊盯捷運環狀線北環段工程進度，持續提升蘆洲、三重市民朋友的生活環境。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨到三蘆水流公市場掃街拜票。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）昨到三蘆水流公市場掃街拜票。記者林昭彰／攝影

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