基隆願景比拚 謝國樑揭3大政績 童子瑋每年辦升旗

基隆市長謝國樑昨成立信義區後援會時揭示室內兒童樂園等三大政績，表示選戰倒數關鍵時刻，基隆要繼續向前進，必須靠大家的熱情與選票。民進黨市長參選人童子瑋說，未來若擔任市長，市政府每年舉辦國慶升旗典禮，凝聚對城市的認同及情感。

市長選舉激戰，謝國樑、議長童子瑋近日除都頻上節目空戰外，也勤跑市場掃街、社區拜票進入巷戰。童子瑋競選總部已成立，由前總統蔡英文擔任主委；謝國樑競總將設市黨部，已邀立委林沛祥當主委，以去年打反罷免模式，積極籌備中。

謝國樑說，任內推動的多項實質政績，完成針對長者、孩子、弱勢及行人的各項政策，包括「七區室內兒童樂園」為親子提供安全舒適的休閒空間；落實「行人友善」政策，大幅降低行人路口肇事率；以及「騎樓整平」讓市民出門走得更安心。

童子瑋說，基隆形塑多元的城市樣貌，未來若擔任市長，將每年舉辦國慶升旗典禮，邀請不同族群凝聚認同及情感。