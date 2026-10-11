徐欣瑩、鄭朝方同台較勁零互動

新竹縣政府昨舉辦雙十國慶升旗典禮，適逢選舉年，各黨派縣市首長及民代人選都把握機會露臉。國民黨縣長參選人徐欣瑩以立委身分出席，民進黨縣長參選人鄭朝方則以竹北市長身分上台，二人台上零互動，場外各自跟民眾握手拜票，較勁意味濃厚。

選戰進入倒數階段，曾任綠營立院黨團幕僚的無黨籍竹北市民代表參選人陳冠宇在臉書抨擊鄭朝方，指鄭家政治系統曾為時代力量黨主席王婉諭助選立委，等同出賣民進黨提名的曾聖凱，更在主委及竹北市長任內花大錢裝修辦公室，甚至為選縣長與民眾黨談合作；對此，被點名的鄭朝方、曾聖凱等人均無回應。

新竹縣雙十國慶升旗典禮政治味濃，鄭朝方出席活動時，陸續與新竹縣長楊文科夫婦、議長張鎮榮、立委林思銘及多名藍營議員握手寒暄，唯獨略過徐欣瑩；徐欣瑩則在致詞時砲轟民進黨中央政府，指執政黨「完全不遵守憲法」，三讀通過的法案、預算都不副署，需要大家團結努力。

徐欣瑩也肯定楊文科、張鎮榮帶領竹縣發展，同時喊出選戰主軸，呼籲讓竹縣政治「陽光、廉能、乾淨、法治，而且有是非」；張鎮榮致詞時也替徐催票，楊文科則提及「我看到鄭朝方市長也到」，細數任內政績時，也強調開源節流對縣府財政的重要性。

另一方面，陳冠宇也砲轟鄭朝方「最沒誠信、背棄盟友」，指鄭為了此次縣長選舉，曾由胞兄鄭潮瀚穿針引線，尋求與民眾黨合作機會，質疑鄭把民進黨當成一門生意；對此，鄭朝方、曾聖凱和邱臣遠等人均不回應。徐欣瑩陣營則表示「不干涉其他政黨事務」。