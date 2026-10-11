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批綠沉淪太多年！鄭麗文助攻黨籍參選人「讓陽光照進台南」

聯合報／ 記者周宗禎吳淑玲／台南報導
鄭麗文國慶日到台南為議員站台、掃街，痛批民進黨執政長期黑暗及髒汙，要讓陽光照進台南。圖／林燕祝提供
鄭麗文國慶日到台南為議員站台、掃街，痛批民進黨執政長期黑暗及髒汙，要讓陽光照進台南。圖／林燕祝提供

國民黨主席鄭麗文昨下午到台南為尋求連任的黨籍市議員盧崑福站台、陪林燕祝掃街助選。她痛批民進黨在台南長期黑暗及髒汙，大家「要讓陽光照進台南、翻轉、改變台南」。民進黨台南市長參選人陳亭妃今天競選總部成立大會，賴清德總統將親授戰旗。

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鄭麗文先到台南安平出席第九選區盧崑福競選總部成立，傍晚再到永康陪同爭取連任的議員林燕祝掃街；走進正強黃昏市場掃街時，許多商家攤販還有路過採買民眾歡迎。

鄭麗文質疑民進黨執政沉淪太多年了，謝龍介「就拚這一次」，他可以改變，將台南長期黑暗髒汙都掀出來，「一次大清倉，讓陽光照進台南市和市政府」。

「台南需要改變及翻轉，政治文化價值品德需要改變」，鄭麗文強調今年選舉非常重要，選票非常關鍵。她說自己在台南成長，「讀寶仁國小、後甲國中」，對台南有很深的感情，特別選在雙十國慶這個特別的日子回鄉。

她說，自己真的是「恨鐵不成鋼，不甘心看到台南繼續沉淪下去」，呼籲支持者一定要拿出志氣底氣團結，用選票改變台南政治文化，創造全新未來，讓政治重新清白，照顧人民，「這不是為了政黨，而是為了國家、故鄉、台南子弟、下一代及共同未來，讓台南未來有希望和陽光」。

陳亭妃今天下午在永康區舉行競選總部成立大會，民進黨大咖全部到齊，包括賴清德總統、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰、黨秘書長徐國勇等，民進黨台南市立委及公職人員都會到場，賴總統親授戰旗，宣示海陸空戰全面啟動。

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