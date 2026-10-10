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辯論不是靠喊話 蔣萬安競辦回應沈伯洋：只放話不協商，是王祿仙？

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安（前）晚上出席萬華廣照宮平安福宴，現場席開百桌與沈伯洋再度同場拜票。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（前）晚上出席萬華廣照宮平安福宴，現場席開百桌與沈伯洋再度同場拜票。記者黃義書／攝影

北市選戰升溫，台北市長蔣萬安晚間與民進黨台北市長參選人沈伯洋在艋舺廣照宮同場造勢，談到辯論會，蔣萬安當面促沈伯洋派員協商辯論，蔣競辦今晚也表示，沈「只放話不協商，是王祿仙？」

2026九合一選舉

蔣萬安競辦表示，市長晚間出席萬華廣照宮平安福宴，當面向沈伯洋表達，TVBS已邀請雙方陣營於下周一（12日）進行辯論協商，蔣萬安團隊一定會派員出席，也請沈伯洋務必派員參加，讓第一場辯論的時間、形式及相關細節盡快敲定。

競辦質疑，沈伯洋到底要不要辯論？如果只是不斷對外放話，卻不願實際參與第一場辯論協商，這不是「王祿仙」，什麼才是「王祿仙」？與其持續隔空喊話，不如先派人坐下來談，讓市民期待的辯論真正往前推進。

蔣萬安競辦表示，雙方早已簽署TVBS辯論意向書，主辦單位也已正式邀約三方協商，競辦一再表達全力配合的態度。辯論不是靠喊話就能舉行，尊重主辦單位、依照慣例進行協商，才是真正促成辯論的方式。

競辦也說，蔣萬安今晚出席廣照宮平安福宴，現場受到熱烈歡迎。廣照宮董事長陳錦璋致詞時公開表示「希望蔣萬安市長能夠繼續連任」，現場隨即爆出熱烈歡呼，民眾高喊「蔣萬安凍蒜」，氣氛相當熱絡。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 辯論

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